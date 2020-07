upcoming smartphones in india: जानें, Infinix Smart 4 Plus के बारे में (फोटो- फ्लिपकार्ट)

Infinix Smart 4 Plus, upcoming smartphones in india: आप भी अगर खुद के लिए नया non chinese smartphone खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की हॉन्ग-कॉन्ग की हैंडसेट निर्माता कंपनी Infinix भारत में 21 जुलाई को अपने नए इनफिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है।

आधिकारिक लॉन्च से पहले इनफिनिक्स ने अपने आगामी स्मार्टफोन (upcoming mobile) के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर दिया है। आइए आपको इस विषय में जानकारी देते हैं।

Infinix Smart 4 Plus Specification

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की फिलहाल Infinix Mobile की बैटरी क्षमता, डिस्प्ले और रियर कैमरा के बारे में जानकारी कंफर्म हुई है। Flipkart मोबाइल एप पर Infinix Smart 4 Plus के लिए अलग से एक टीज़र पेज तैयार किया गया है। इस टीज़र पेज़ से कई प्रमुख जानकारियां सामने आई हैं।

infinix smart 4 plus battery: 6000 एमएएच की दमदार बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करेगी। इसके अलावा फोन की बैटरी को लेकर दावा किया गया है की यह 23 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 44 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 23 घंटे का सर्फिंग और 38 घंटे का 4जी टॉकटाइम प्रदान करेगा।

infinix smart 4 plus display: फोन में 6.82 इंच ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है।

टीज़र पेज़ से इनफिनिक्स स्मार्टफोन (infinix smart 4 plus flipkart) से फोन के डिज़ाइन का भी पता चला है, फोन के बैक पैनल पर एआई ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की झलक देखने को मिली है।

सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है। आने वाले दिनों में Infinix फोन के अन्य फीचर्स से भी पर्दा उठा सकती है।

याद करा दें की कुछ समय पहले इनफिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस मॉडल नंबर Infinix-X680D के साथ गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग के साथ स्पॉट किया गया था। लिस्टिंग से इस बात का पता चला था की फोन में 3 जीबी रैम है। इसके अलावा फोन Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Airtel ने दिया यूजर्स को झटका, अब प्रीपेड प्लान्स के साथ नहीं मिलेगा ये खास बेनिफिट

5000 mAh बैटरी वाला Moto G8 Power Lite हुआ महंगा, Flipkart पर नई कीमत के साथ लिस्ट

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो