Infinix Note 30 Pro Limited Edition: Tesla के साथ इनफिनिक्स की साझेदारी, लॉन्च हुआ नोट 30 प्रो का नया अवतार

Infinix Note 30 Pro Limited Edition Launched: नए इनफिनिक्स नोट 30 प्रो लिमिटेड एडिशन को टेस्ला साइंस सेंटर के साथ पार्टनरशिप में पेश किया गया है।

इनफिनिक्स नोट 30 प्रो लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च

Infinix Note 30 Pro Limited Edition Launched: इनफिनिक्स ने अपने नोट 30 प्रो स्मार्टफोन के नए वेरियंट को लॉन्च कर दिया है। Infinix Note 30 Pro Limited Edition को पिछले महीने (मई 2023) में ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कराया गया था। अब कंपनी ने न्यू यॉर्क के Wardenclyffe में Tesla Science Centre के साथ हुई साझेदारी के मौके पर नया लिमिटेड एडिशन मॉडल पेश किया है। नया वेरियंट सिंगल वेरिएबल गोल्ड शेड में आता है जिसके साथ Nikola Tesla थीम वाला गिफ्ट बॉक्स मिलता है। इनफिनिक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, नए लिमिटेड-एडिशन Infinix Note 30 Pro के साथ आने वाले Nikola Tesla थीम बॉक्स में गोल्ड कलर वाला स्मार्टफोन, 68W चार्जर, 15W Qi-वायरलेस चार्जर, Nikola Tesla ब्रैंडिंग वाला सिलिकॉन केस मिलता है। हालांकि, फिलहाल लिमिटेड एडिशन वाले Infinix Note 30 Pro की कीमत व उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी कंपनी ने शेयर नहीं की है। Infinix Note 30 Pro specifications Infinix Note 30 Pro Limted Edition स्मार्टफोन में ओरिजिनल इनफिनिक्स नोट 30 प्रो वाले ही स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। फोन में 6.78 फुलएचडी+ (1,080×2,460 पिक्सल) IPS LTPS डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ डायनमिक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्मार्टफोन में 6nm मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8 जीबी तक रैम मौजूद है। Also Read अब लैपटॉप और डेस्कटॉप से करें व्हाट्सऐप कॉल, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका इनफिनिक्स नोट 30 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल सेकंडरी और एक AI सेंसर भी है। फोन में ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read 5000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च, इसमें है 50MP कैमरा Infinix Note 30 Pro में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

