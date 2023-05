Infinix Note 30 Series की मार्केट में एंट्री, एक साथ लॉन्च हुए 5000mAh बैटरी वाले 3 नए स्मार्टफोन, पूरी डिटेल

Infinix Note 30 4G, Infinix Note 30 5G और Infinix Note 30 Pro स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है।

इनफिनिक्स नोट 30 स्मार्टफोन में 6.78 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है।

Infinix Note 30 Series को आखिरकार ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इनफिनिक्स नोट 30 सीरीज में कंपनी ने तीन स्मार्टफोन – Infinix Note 30, Note 30 5G और Note 30 Pro 5G लॉन्च किए हैं। इनफिनिक्स ने इन तीनों डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि कर दी है। हालांकि, अभी तक तीनों हैंडसेट की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। इनफिनिक्स नोट 30 4जी, नोट 30 5जी और नोट 30 प्रो में 6.78 इंच बड़ी डिस्प्ले दी गई है। जानें इन तीनों इनफिनिक्स स्मार्टफोन (Infinix Smartphone) के बारे में विस्तार से… Infinix Note 30 specifications इनफिनिक्स नोट 30 4जी स्मार्टफोन में 6.78 इंच बड़ी IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले पर बीच में पंच-होल मिलता है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल OmniVision OV64B प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल सेकंडरी और एक AI लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Infinix Note 30 4G स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम दी गई है। फोन मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ आता है। हैंडसेट को 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो PD 3.0 45W चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन रिवर्स-वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है। हैंडसेट JBL-पावर्ड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, NFC, 3.5 एमएम ऑडियो जैक व ऐंड्रॉयड 13 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डिवाइस को मैजिक ब्लैक, सनसेट गोल्ड और इंटरस्टेलर ब्लू कलर में उपलब्ध कराया गया है। Also Read लंबा इंतजार खत्म, अब व्हाट्सऐप पर एडिट हो जाएगा भेजा गया मैसेज, यूं करें इस्तेमाल Infinix Note 30 5G Specifications इनफिनिक्स नोट 30 5जी स्मार्टफोन में 4G वेरियंट वाली ही डिस्प्ले मिलती है। हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल Samsung ISOCELL HM6, 2 मेगापिक्सल और AI लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिट 6080 चिपसेट मिलता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Also Read लॉन्च से पहले लीक हो गए वीवो वी29 लाइट 5जी के स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन का भी खुलासा इनफिनिक्स नोट 30 5जी में 4 जीबी व 8 जीबी रैम ऑप्शन के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 45W चार्जिंग सपोर्ट करती है। Infinix के इस स्मार्टफोन को भी मैजिक ब्लैक, सनसेट गोल्ड और इंटरस्टेलर ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में बाकी सारे फीचर्स 4जी वेरियंट वाले ही मिलते हैं। Infinix Note 30 Pro Specifications इनफिनिक्स नोट 30 प्रो एक 4G LTE डिवाइस है और इसमें हीलियो G99 चिपसेट दिया गया है। हैंडसेट में 6.78 इंच AMOLED FHD+ स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ है। फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इनफिनिक्स नोट 30 प्रो में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल सेकंडरी और AI लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Note 30 Pro में एक वैपोर चैंबर लिक्विड कूलिंग यूनिट दी गई है जो फोन की हीट कम करने में मदद करता है। इस स्मार्टफोन में भी 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है जो 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। स्मार्टफोन में JBL के ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, NFC, 3.5 एमएम ऑडियो जैक व ऐंड्रॉयड 13 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नोट 30 प्रो स्मार्टफोन को ब्लैक और वेरिएबल गोल्ड कलर में खरीदा जा सकता है।

