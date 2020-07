Infinix Hot 9 Pro Next Sale Date, best smartphones under 15000: आपका भी बजट अगर 11 हजार रुपये से कम और इस प्राइस सेगमेंट में आपको 48MP कैमरा सेंसर वाला non chinese smartphone खरीदना है तो आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे की Infinix ब्रांड के इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो की अगली सेल तारीख अब क्या है। साथ ही फोन की कीमत और बेस्ट फीचर्स के बारे में भी बताएंगे।

Infinix Hot 9 Pro Specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम वाले इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो में 6.6-इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) होल-पंच एलसीडी आईपीएस स्क्रीन दी गई है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत और अधिकतम ब्राइटनेस 480 निट्स है।

Infinix Hot 9 Pro processor, रैम और स्टोरेज: Infinix Hot 9 Pro में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2.0 गीगाहर्ट्ज़ हीलियो पी22 ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: 5,000 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। दावा किया गया है कि बैटरी 130 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 30 घंटे तक 4जी टॉकटाइम, 19 दिन का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करती है।

कनेक्टिविटी: इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो में कनेक्टिविटी के लिए 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, ब्लूटूथ 5, यूएसबी ओटीजी, वॉएफएम रेडियो, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और वॉयस वाई-फाई सपोर्ट शामिल है।

सेंसर: इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो स्मार्टफोन में यूजर को जी-सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर इस हैंडसेट का हिस्सा है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फोन में फेस अनलॉक फीचर भी है।

Infinix Hot 9 Pro Price in India Flipkart

फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ओशियन ब्लू और वॉयलेट। भारत में इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपये है। इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो की अगली सेल अब 29 जुलाई दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी।

Flipkart Offers

इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो के साथ मिलने वाले फ्लिपकार्ट ऑफर्स के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट और ग्राहकों की सहूलियत के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी।

Infinix Hot 9 Pro Camera

फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, 48MP प्राइमरी सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 2MP मैक्रो कैमरा और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। चौथा कैमरा लो लाइट सेंसर है।

कैमरा फीचर्स की बात करें तो यूजर को एआई एचडीआर, कस्टम बोकेह और एआई 3डी ब्यूटी जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Infinix ब्रांड के इस फोन में 8MP फ्रंट कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0 है। यूजर को फ्रंट कैमरा में एआई 3डी फेस ब्यूटी, एआई पोर्ट्रेट, एआर एनिमोजी और वाइड-सेल्फी जैसे मोड्स मिलेंगे।

