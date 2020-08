Infinix Smart 4 Plus के बारे में जानें (फोटो- इनफिनिक्स)

हैंडसेट निर्माता कंपनी इनफिनिक्स ब्रांड के दो सस्ते स्मार्टफोन्स Infinix Hot 9 Pro और Infinix Smart 4 Plus को आज ग्राहकों के पास खरीदने का मौका है। अहम खासियतों की बात करें इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो में 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है तो वहीं स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन 6000 mAh की दमदार बैटरी से लैस है। आइए आपको Flipkart पर सेल शुरू होने से पहले दोनों ही हैंडसेट की भारत में कीमत, स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में जानकारी देते हैं।

Infinix Smart 4 Plus Price in India और Infinix Hot 9 Pro Price in India की बात करें तो फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, मिडनाइट ब्लैक, ओशियन वेव और वॉयलेट। इनफिनिक्स स्मार्टफोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये है। दूसरी तरफ, फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ओशियन ब्लू और वॉयलेट।

इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपये है। दोनों ही इनफिनिक्स मोबाइल फोन की सेल आज यानी 30 अगस्त दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

Flipkart Offers

दोनों ही इनफिनिक्स स्मार्टफोन्स के साथ कुछ ऑफर्स एक समान मिल रहे हैं जैसे की फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक और एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट है।

इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो को1167 रुपये तो वहीं इनफिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को 889 रुपये प्रतिमाह की शुरुआती बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा के साथ लिस्ट किया गया है।

Infinix Smart 4 Plus Specifications

डिस्प्ले: इस इनफिनिक्स फोन में 6.82 इंच एचडी+ (720×1,640 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 20:5:9 है।

बैटरी क्षमता: 6,000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने के लिए दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है की इस फोन का गेमिंग टाइम 15 घंटे का है। फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन जानने के इच्छुक हैं तो आप यहां क्लिक कर सभी फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Infinix Hot 9 Pro Specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम वाले इनफिनिक्स हॉट 9 प्रो में 6.6-इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) होल-पंच एलसीडी आईपीएस स्क्रीन दी गई है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत और अधिकतम ब्राइटनेस 480 निट्स है।

बैटरी क्षमता: 5,000 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। दावा किया गया है कि बैटरी 130 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 30 घंटे तक 4जी टॉकटाइम, 19 दिन का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करती है। फोन के अन्य फीचर्स जानने चाहता हैं तो यहां क्लिक कर सभी फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

