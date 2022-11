Infinix Hot 20S: 128GB स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरे वाले फोन की एंट्री, दाम है कम

Infinix Hot 20S Launch Price news in hindi: इनफिनिक्स हॉट 20एस में 5000mAh बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर और वर्चुअल रैम जैसे सपोर्ट मिलते हैं।

Infinix Hot 20S स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

