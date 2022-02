Infinix Zero 5g: भारत में 5,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्‍च हुआ Infinix का पहला 5G स्‍मार्टफोन, जानें स्‍पेसिफिकेशन और कीमत

Infinix Zero 5g Price in India: Infinix Zero 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का डिस्प्ले दिया गया है और यह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इस फोन में एक अच्‍छा कैमरा और दमदार बैटरी भी दी गई है, जो लोगों को आकर्षित कर सकती है।

भारत में लॉन्‍च हुआ हुआ Infnix Zero 5G Smartphone, जानिए कीमत (Photo- Infnix)

