Trains Cancelled Ahead of Holi 2023: Holi नजदीक है और इस बड़े त्यौहार के मौके पर देशभर में लोग अपने घर जाते हैं। लेकिन होली से पहले इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका दे दिया है। रेलवे ने होली से पहले कुछ ट्रेनों को कई दिनों के लिए रद्द कर दिया है। लखनऊ (Lucknow) और गोरखपुर (Gorakhpur) रेल डिवीजन के बीच चल रहे काम के चलते इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। Indian Railways ने यह फैसला Daliganj-Badshahnagar-Gomtinagar-Malhaur रूट के बीच चल रहे काम के चलते उठाया है। बता दें कि यह रूट लखनऊ और गोरखपुर रेलवे डिवीजन के तहत आता है। लखनऊ डिवीजन के PRO महेश गुप्ता ने इस बारे में आगे जानकारी देते हुए बताया कि यात्री सुविधाओं में सुधार को ध्यान में रखते हुए ही इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। Also Read साल भर रिचार्ज की छुट्टी! Jio के सबसे सस्ते प्लान, 1 साल से ज्यादा वैलिडिटी, 900GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल डायवर्ट किए जाने वाली ट्रेनों की लिस्ट: 15009: Gorakhpur- Mailani Express (गोरखपुर- मैलानी एक्सप्रेस) – 20 फरवरी से तीन मार्च 15010: Mailani- Gorakhpur Express (मैलानी- गोरखपुर एक्सप्रेस) – 21 फरवरी से 4 मार्च 05086: LJN-MLNExpress (LJN-MLN एक्सप्रेस) – 1 मार्च से 3 मार्च Also Read हो जाइये तैयार, 100W चार्जिंग, 16GB रैम वाले वनप्लस फोन की प्री-बुकिंग कल से, जानें दाम व फीचर्स 05085: MLN-LJN Express (MLN-LJN एक्सप्रेस) – 1 मार्च से 3 मार्च 05492: Mailani- Sitapur Express (मैलानी-सीतापुर एक्सप्रेस)- 1 मार्च से 3 मार्च 05491: Mailani- Sitapur Express (मैलानी-सीतापुर एक्सप्रेस)- 1 मार्च से 3 मार्च 22532: Mathura-Chhapra Express (मथुरा-छपरा एक्सप्रेस) – 20 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च से 3 मार्च तक 22531: Chhapra-Mathura Express (छपरा-मथुरा एक्सप्रेस) – 20 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च से 3 मार्च तक हाल ही में इंडियन रेलवे ने हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में होली 2023 (Holi 2023) पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। फेस्टिव सीजन के मौके पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया था। रेलवे ने होली के मौके पर 16 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इंडियन रेलवे ने एक रिलीज में बताया, ‘रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने होली के मौके पर अलग-अलग डेस्टिनेशन के लिए होली स्पेशल ट्रेन (Holi Special Trains) चलाने का फैसला किया है।’ होली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट (Holi Special Trains List) 04672/04671 Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi- Shri Mata Vaishno Devi Katra Reserved Festival Special Express train (श्री माता वैष्णों देवी कटरा- नई दिल्ली- श्री माता वैष्णों देवी कटरा रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन) 04053/04054 Anand Vihar Terminal -Udhampur- Anand Vihar Terminal Reserved AC Express (आनंद विहार टर्मिनल- ऊधमपुर- आनंद विहार टर्मिनल रिजर्व्ड एसी एक्सप्रेस) 04052/04051 Anand Vihar Terminal – Varanasi – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express train (आनंद विहार टर्मिनल- वाराणसी- आनंद विहार टर्मिनल रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04530/04529 Bathinda-Varanasi- Bathinda Festival Special Express train (बठिंडा- वाराणसी – बंठिंड फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन) 04048/04047 Anand Vihar Terminal – Muzaffarpur – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express (आनंद विहार टर्मिनल – मुजफ्फरपुर -आनंद विहार टर्मिनल रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस)

