पार्टी करने और फिटनेस के हैं शौकीन? भारत में लॉन्च हुए सस्ते पार्टी स्पीकर्स और स्मार्टवॉच, जानें दाम व फीचर्स

Skyball launches new home audio products: स्काईबॉल ने बाजार में साउंडबार और नए पार्टी स्पीकर्स पेश कर दिए हैं।

विंगाजॉय ने भारत में नया फास्ट चार्जर लॉन्च कर दिया है।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Skyball ने देश में अपने होम ऑडियो प्रॉडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। स्काईबॉल ने देश में Mini Soundbar Neo 20, Party Box 60, Party Piller 1300, Party Piller 1200 और Party Piller 1100 कंपनी के नए प्रॉडक्ट हैं। Skyball के नए होम ऑडियो प्रॉडक्ट देश में ऐमजॉन इंडिया पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी इन ऑडियो प्रॉडक्ट पर एक साल की सर्विस वारंटी दे रही है। मिनी साउंडबार नियो20 को 2,999 रुपये, पार्टी बॉक्स 60 को 12,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। पार्टी पिलर 1300 को 12,999 रुपये, पार्टी पिलर 1200 को 10,999 रुपये और पार्टी पिलर 1100 को 8,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Mini Sound Bar Neo20 एक पोर्टेबल म्यूज़िक बार है और यह 16W प्योर साउंड आउटपुट ऑफर करता है। यह डिवाइस लाइट वेट है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी, TF, ब्लूटूथ 5.0 और AUX जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 3.7V/2000mAh battery के साथ इस पोर्टेबल साउंडबार से 6 घंटे तक का नॉन-स्टॉप म्यूजिक प्लेबैक मिलने का दावा किया है। इस मिनी साउंड बार में हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन माइक मिलता है। Also Read ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए 32MP फ्रंट कैमरे वाले तीन नए स्मार्टफोन, जानें कीमत व फीचर्स Party Box 600 एक कॉम्पैक्ट पार्टी स्पीकर है जो 60W सुपर बास साउंड आउटपुट ऑफर करता है। इस पार्टी स्पीकर के साथ यूजर्स अपने घर में डिस्को नाइट का मजा ले सकते हैं। इस स्पीकर में मल्टीमोड कनेक्टिविटी फीचर्ज जैसे ब्लूटूथ 5.0, यूएसबी, TF और AUX ऑप्शन दिए गए हैं। इस स्पीकर में 7.4V/5200mAh की बैटरी दी गई है जिससे 6 घंटे का नॉन-स्टॉप म्यूजिक प्लेबैक मिलता है। Also Read 50MP कैमरा वाले इंडियन स्मार्टफोन Lava Agni 2 5G की बिक्री शुरू, मिल रहे ऑफर्स Party Pillar Tower Speakers की बात करें तो Party Pillar 1300, 1200 और 1100 शनदार टॉवर म्यूजिक सिस्टम हैं। इन टॉवर स्पीकर में प्रीमियम वुडन कैबिनेट का इस्तेमाल किया गया है। इनमें हाई-क्वलिटी ड्राइवर्स, ट्वीटर्स और वूफर्स मिलते हैं। टॉवर स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0, FM, USB, AUX जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Party Pillar 1300, 1200 में HDMI-ARC सपोर्ट भी है। Skyball New Home Audio Product Price in India Skyball के नए होम ऑडियो प्रॉडक्ट देश में ऐमजॉन इंडिया पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी इन ऑडियो प्रॉडक्ट पर एक साल की सर्विस वारंटी दे रही है। मिनी साउंडबार नियो20 को 2,999 रुपये, पार्टी बॉक्स 60 को 12,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। पार्टी पिलर 1300 को 12,999 रुपये, पार्टी पिलर 1200 को 10,999 रुपये और पार्टी पिलर 1100 को 8,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Gizmore GizFit Glow Z Smartwatch Launched गिज़मोर ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच ग्लो ज़ेड लॉन्च कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच 15 दिन की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। GizFit Glow Z स्मार्टवॉच को देश में 1,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत इसे 1,499 रुपये में लिया जा सकता है। Gizmore GIZFIT Glow Z स्मार्टवॉच में 1.78 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है और यह 600 निट्स की सुपर ब्राइटनेस ऑफर करती है। इस वॉच को मेटैलिक बॉडी के साथ लॉन्च किया गया है और यह IP67 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। यह वॉच ब्लैक, ब्लू और बरगंडी कलर ऑप्शन में आती है। VingaJoy SPEED PRO CH-1040 Charger Launched विंगाजॉय ने भारत में अपना नया विंगाजॉय स्पीड प्रो सीएच-1040, 65 वॉट फास्ट चार्जर लॉन्च कर दिया है। इस चार्जर की कीमत 1290 रुपये है। कंपनी का कहना है कि यह चार्जर सेफ है और PD, QC, WARP, Dash, Flash, Dart और Turbo को सपोर्ट करता है। विंगाजॉय स्पीड प्रो सीएच-1040, 65 वॉट फास्ट चार्जर ऐंड्रॉयड फोन और अन्य गैजेट्स के लिए यूएसबी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें यूएसबी ए से यूएसबी टाइप-सी केबल शामिल है, जो फोन और अन्य उपकरणों पर आम है। विंगाजॉय स्पीड प्रो सीएच-1040 चार्जर में ओवर-वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग को रोकने के लिए सेफ्टी फीचर्स हैं। विंगाजॉय चार्जर बेहद पोर्टेबल और हल्का डिज़ाइन है।

