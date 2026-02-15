16 फरवरी से India AI Impact Summit की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इसी बीच, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास के अगले चरण का नेतृत्व कौन करेगा, इस वैश्विक चर्चा के केंद्र में भारत को रखा है।

ऑल्टमैन ने समिट में भारत आने से पहले कहा कि भारत के पास “फुल-स्टैक AI लीडर” बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। उन्होंने भारत की मजबूत टेक टैलेंट, स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति और AI से क्या हासिल किया जा सकता है, इसे लेकर बढ़ते उत्साह की ओर इशारा किया।

द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हुए, ऑल्टमैन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया और कहा कि देश बड़े पैमाने पर AI को लागू करने के लिए स्थानीय विशेषज्ञता को मजबूत नीति समर्थन के साथ मिलाता है।

सरकार के इंडियाएआई मिशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना, स्टार्टअप्स को समर्थन देना और स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में बहुभाषी एआई अनुप्रयोगों को गति देना है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य एआई को “पूरे भारत में करोड़ों लोगों के लिए एक आवश्यक उपकरण” बनाना है।

ऑल्टमैन ने बताया कि भारत कितनी तेजी से एआई टूल्स को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब “प्रति सप्ताह 10 करोड़ सक्रिय यूजर्स” हैं, जो इसे अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूजरबेस आधार बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में “दुनिया भर में ChatGPT पर छात्रों की सबसे बड़ी संख्या” है और OpenAI के मुफ्त अनुसंधान और सहयोग उपकरण प्रिज्म के उपयोग में ग्लोबल स्तर पर चौथा स्थान है।

ऑल्टमैन ने टीओआई में लिखा, “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के पास एआई के क्षेत्र में एक पूर्ण-स्तरीय लीडर बनने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं: एआई देश के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में आशावाद, स्वदेशी तकनीकी प्रतिभा और टेक को अधिक व्यापक रूप से शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति मौजूद है।”

प्रभाव के तीन स्तंभ: पहुंच, उपयोग और सशक्तिकरण

ऑल्टमैन ने कहा कि एआई के लाभों का विस्तार तीन क्षेत्रों (पहुंच, अपनाने की क्षमता और सक्रिय भागीदारी) में प्रगति पर निर्भर करता है।

उन्होंने आगे बताते हुए कहा, “पहुंच ही प्रवेश टिकट है; इसके बिना लोग और संस्थान एआई युग में पूरी तरह से भाग नहीं ले सकते। एआई को कक्षाओं, कार्यस्थलों और सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग में लाना ही इसे अपनाना कहलाता है। लोगों को एआई का उपयोग करने की क्षमता और आत्मविश्वास देकर, तेजी से सीखने, अधिक निर्माण करने और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करके, पहुंच और उपयोग को प्रभाव में परिवर्तित करना ही वह कारक है।”

साथ ही, उन्होंने असमान विकास के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “यदि एआई तक पहुंच और उसका उपयोग असमान है, तो एआई के लाभ भी असमान होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो “क्षमता की अधिकता” के कारण उत्पादकता और आर्थिक लाभ कुछ ही हाथों में केंद्रित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, “ओपनएआई भारत में, भारत के साथ और भारत के लिए एआई के निर्माण में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है,” और साथ ही यह भी कहा कि कंपनी ने पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अपने उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं।

स्थानीय साझेदारियों को मजबूत

ऑल्टमैन ने बताया कि ओपनएआई ने हाल ही में भारत के चार शहरों में 200 से अधिक गैर-लाभकारी संगठनों के नेताओं को चैटजीपीटी का उपयोग करने में मदद करने के लिए एक साथ लाया। कंपनी ने पिछले अगस्त में दिल्ली में अपना पहला कार्यालय भी खोला और इस साल और विस्तार करने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, “हम जल्द ही भारतीय सरकार के साथ साझेदारी के नए तरीकों की घोषणा करेंगे ताकि पूरे देश में अधिक से अधिक लोगों को एआई और इसके लाभों तक पहुंच मिल सके।”

ऑल्टमैन ने कहा, “एआई भारत के भविष्य को परिभाषित करने में मदद करेगा और भारत एआई के भविष्य को परिभाषित करने में मदद करेगा और यह ऐसा उस तरीके से करेगा जो केवल एक लोकतंत्र ही कर सकता है।”

