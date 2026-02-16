नई दिल्ली में पांच दिवसीय एआई शिखर सम्मेलन के सोमवार से शुरू होने के मद्देनजर शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तथा कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP) की सुगम आवाजाही, वाहन चालकों व बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करते हुए कड़े प्रबंध किए हैं।

शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम और राजधानी के अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला इकाइयों, विशेष टीम, यातायातकर्मियों और रिजर्व बलों सहित 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। यह कार्यकम्र 16 से 20 फरवरी तक होगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।

पुलिस के अनुसार, आयोजन स्थल पर प्रवेश केवल क्यूआर कोड आधारित पास के माध्यम से ही मिलेगा। साथ ही, सम्मेलन के दौरान खुफिया जानकारी साझा करने, यातायात नियंत्रित करने, मार्ग निर्धारण और त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष समन्वय प्रकोष्ठ गठित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात प्रबंधन के लिए करीब 5,000 यातायातकर्मियों को तैनात किया गया है।

आपातकालीन स्थिति के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यह सम्मेलन 17 फरवरी से शुरू हो रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षाओं के साथ हो रहा है, इसलिए अधिकारियों ने विस्तृत यातायात परामर्श जारी किया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के पुलिसकर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए भी कहा गया है। वीआईपी मार्गों पर स्थित स्कूलों के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है।