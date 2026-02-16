India AI Impact Summit Delhi 2026 LIVE Updates: भारत का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कॉन्फ्रेंस शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार, 16 फरवरी और शुक्रवार, 20 फरवरी के बीच सेशन, एग्जीबिशन और कीनोट्स होंगे, जबकि मेन एआई समिट सिर्फ 19 और 20 फरवरी को होगा। पांच दिन के इस इवेंट में बड़ी एआई कंपनियों, हिस्सा लेने वाले देशों और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के खास लोग शामिल होंगे।
इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले कुछ बड़े टेक लीडर्स में गूगल और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने वाले सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन (OpenAI), डेमिस हसाबिस (गूगल डीपमाइंड), ब्रैड स्मिथ (माइक्रोसॉफ्ट), क्रिस्टियानो अमोन (क्वालकॉम), और बिल गेट्स (गेट्स फाउंडेशन) शामिल हैं। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो के AI पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जियो द्वारा विकसित विभिन्न AI आधारित मॉडलों और समाधानों की जानकारी ली।
प्रधानमंत्री ने जियो इंटेलिजेंस, जियो संस्कृति AI, जियो आरोग्य AI, जियो शिक्षा और जियो AI होम जैसे मॉडलों को देखा। इन मॉडलों का उद्देश्य क्रमशः एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा समाधान और स्मार्ट होम आधारित AI सुविधाओं को सुलभ बनाना है।
एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
कैसे कर सकती है सरकार एआई डीपफेक और गलत सूचनाओं का मुकाबला
समाचार एजेंसी एएनआई ने अश्विनी वैष्णव के हवाले से कहा, “डीप फेक और गलत सूचनाएं हमारे समाज की नींव और समाज द्वारा निर्मित संस्थानों के बीच भरोसे की जड़ पर हमला कर रही हैं। एआई मॉडल और उनके निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई तकनीक भरोसे को कम करने के बजाय उसे मजबूत करे।”
मैक्रोन की यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे।
एआई को अपनाने के लिए रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि एआई को अपनाने के लिए रोजगार सृजन के साथ प्रौद्योगिकी को संरेखित करने की एक सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिकी मीडिया दिग्गज और पूर्व राजनयिक चार्ल्स रिवकिन के साथ बातचीत में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई मॉडल को प्रशिक्षित करते समय बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए उद्योग के साथ गहन जुड़ाव और वैश्विक स्तर पर आम सहमति बनाकर तैयार किए गए तकनीकी-कानूनी समाधानों की आवश्यकता होगी, साथ ही उन्होंने इस मुद्दे की जटिलता पर भी प्रकाश डाला।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026
कंपनियां एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इस समिट में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, तकनीकी कंपनियों, एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित 840 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे।
एआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ठोस प्रतिबद्धता जरूरी: नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी को व्यापक रोजगार क्षमता के साथ जोड़ने की स्पष्ट प्रतिबद्धता जरूरी है।
'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' 2026 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए में नागेश्वरन ने कहा कि देशों को बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकसित करने, श्रम-प्रधान सेवा क्षेत्रों का विस्तार करने और नियामकीय अड़चनों को दूर करने जैसे निर्णायक कदम उठाने होंगे।
उन्होंने कहा कि एआई को अपनाने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण जरूरी है और यह 'टीम इंडिया' का प्रयास होना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों व नीति-निर्माताओं की समान भागीदारी हो।
देश की राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजित हो रहा है। समिट में भाग लेने आए विदेशी मेहमान को ‘नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) ने एक शानदार सौगात दी है। इस समिट में 40 से अधिक देशों से आने वाले मेहमान बिना इंडियन मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट के रियल-टाइम पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए एनपीसीआई ने यूपीआई वन वर्ल्ड (UPI One World) वॉलेट सेवा पेश की है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
एआई को मानव-केंद्रित रहना चाहिए
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में भारत के नेतृत्व को उजागर करता है और एआई के प्रति जनहितैषी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की थीम के अनुरूप, उन्होंने जन कल्याण, सुलभता और वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य वैश्विक उत्तर की तकनीकी शक्तियों को वैश्विक दक्षिण की क्षमता से जोड़ना है।
एआई महाकुंभ ऐतिहासिक: जितिन प्रसाद
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के ''महाकुंभ'' की मेजबानी कर रहा है, जहां पांच दिवसीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के नेता, नवोन्मेषी उद्यम, नवप्रवर्तक और शोधकर्ता एकत्र हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के नतीजों पर न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजर है।
उन्होंने कहा, '' दुनिया यहां एकजुट हो रही है और यह वास्तव में ऐतिहासिक है। यह भारत की प्रगति यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि एवं गौरव का क्षण है कि हम इतनी व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के साथ इस 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' की मेजबानी कर रहे हैं जिसमें राष्ट्राध्यक्षों से लेकर प्रौद्योगिकी जगत के दिग्गज तक शामिल हो रहे हैं। '' मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के लिए नवोन्मेषी उद्यम, नवप्रवर्तक और शोधकर्ता भी यहां पहुंचे हैं।
यूनेस्को रिपोर्ट का शुभारंभ
भारत की एआई तत्परता आकलन पद्धति (RAM) रिपोर्ट 16 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट में जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा इंडियाएआई मिशन और इकिगाई लॉ के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें भारत के वर्तमान नैतिक एआई परिदृश्य और तैयारियों का विश्लेषण किया गया है और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय कुमार सूद मुख्य भाषण देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और इंडियाएआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह के साथ-साथ यूनेस्को के प्रतिनिधि भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे।
इसका शुभारंभ दोपहर 3:30 से 4:25 बजे तक नई दिल्ली के भारत मंडपम स्थित कमरा नंबर 15 में होगा।
अमेरिका के बाद भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार
सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत में चैटजीपीटी के छात्र उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है।
कौन-कौन से मार्ग रहेंगे प्रभावित?
नयी दिल्ली जिले और मथुरा रोड, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, अकबर रोड और शांति पथ सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित या निंयत्रित रह सकती है। सम्मेलन से संबंधित आवाजाही के दौरान भैरों मार्ग और मथुरा रोड के कुछ हिस्सों पर अस्थायी पाबंदियां लागू की सकती हैं।
आम जनता की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग और गलियारे चिह्नित किए गए हैं। मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, हालांकि वीआईपी आवाजाही के दौरान बसों और टैक्सियों के मार्ग बदले जा सकते हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, व्यस्त समय के दौरान अतिरिक्त समय लेकर चलें और आधिकारिक सूचनाओं व सोशल मीडिया के माध्यम से जारी ताजा जानकारी पर नजर रखें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकालीन चिकित्सा वाहनों सहित आवश्यक सेवाओं को बिना रुकावट आने-जाने दिया जाएगा।
शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम
नई दिल्ली में पांच दिवसीय एआई शिखर सम्मेलन के सोमवार से शुरू होने के मद्देनजर शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तथा कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP) की सुगम आवाजाही, वाहन चालकों व बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करते हुए कड़े प्रबंध किए हैं।
शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम और राजधानी के अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला इकाइयों, विशेष टीम, यातायातकर्मियों और रिजर्व बलों सहित 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। यह कार्यकम्र 16 से 20 फरवरी तक होगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
पुलिस के अनुसार, आयोजन स्थल पर प्रवेश केवल क्यूआर कोड आधारित पास के माध्यम से ही मिलेगा। साथ ही, सम्मेलन के दौरान खुफिया जानकारी साझा करने, यातायात नियंत्रित करने, मार्ग निर्धारण और त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष समन्वय प्रकोष्ठ गठित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात प्रबंधन के लिए करीब 5,000 यातायातकर्मियों को तैनात किया गया है।
आपातकालीन स्थिति के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यह सम्मेलन 17 फरवरी से शुरू हो रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षाओं के साथ हो रहा है, इसलिए अधिकारियों ने विस्तृत यातायात परामर्श जारी किया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के पुलिसकर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए भी कहा गया है। वीआईपी मार्गों पर स्थित स्कूलों के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है।
एक्सपो में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे शामिल
इस एक्सपो में एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पवेलियन भी होंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम एक्सपो एरिना में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 850 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा एआई उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन शाम 5 बजे होगा और इंडियाएआई के X पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, इस दौरान एक्सपो एरिना में उपस्थित लोगों का प्रवेश बंद रहेगा।
हालांकि, यह एक्सपो कल (17 फरवरी) से आम जनता के लिए खुल जाएगा। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर और सुषमा स्वराज भवन में मुख्य भाषण, पूर्ण सत्र और विषयगत पैनल चर्चाएं आम तौर पर सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगी।
आज नई दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री मोदी कब भाषण देंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उद्घाटन के बाद, उनके मुख्य भाषण देने और वैश्विक स्तर पर अग्रणी प्रौद्योगिकी अधिकारियों के साथ सीईओ की अनौपचारिक बातचीत में भाग लेने की उम्मीद है।
पीएम मोदी ने कहा भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहे बदलाव के क्षेत्र में अग्रणी है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से आ रहे बदलाव के क्षेत्र में अग्रणी है और एआई क्षेत्र में उसकी प्रगति महत्वाकांक्षा एवं दायित्व दोनों को दर्शाती है। मोदी की यह टिप्पणी उस दिन आई है जब वह यहां भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं।
AI Summit Delhi 2026 LIVE: इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख भारतीय उद्यमी
भारतीय उद्यमियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकानी, भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, टीसीएस के सीईओ के. कृतिवासन, इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख और एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा के इस मेगा इवेंट में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है।
आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंच बिल गेट्स
माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने से पहले आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंच गए हैं।
India AI Impact Summit 2026: जानें कौन-कौन होंगे शामिल
देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक भारत-एआई इम्पेक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक नए इवेंट के तौर पर पेश किया है, जो भारत को एआई क्रांति के केंद्र में रखेगा। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिट में दुनिया भर के लीडर और एक्सपर्ट शामिल होंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर...