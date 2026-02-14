India AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक भारत-एआई इम्पेक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक नए इवेंट के तौर पर पेश किया है, जो भारत को एआई क्रांति के केंद्र में रखेगा। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिट में दुनिया भर के लीडर और एक्सपर्ट शामिल होंगे।
इस इवेंट में किन ग्लोबल लीडर्स के आने की उम्मीद है?
इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले कुछ बड़े टेक लीडर्स में गूगल और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने वाले सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन (OpenAI), जेन्सेन हुआंग (Nvidia), डेमिस हसाबिस (गूगल डीपमाइंड), ब्रैड स्मिथ (माइक्रोसॉफ्ट), क्रिस्टियानो अमोन (क्वालकॉम), और बिल गेट्स (गेट्स फाउंडेशन) शामिल हैं।
टेक लीडर्स के साथ-साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुनिया की कुछ सबसे जरूरी इकॉनमी के कई टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल लीडर्स के भी इवेंट में आने की उम्मीद है।
– भूटान – शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay), प्रधानमंत्री
– बोलीविया – डेविड चोकेहुआंका (David Choquehuanca), उपराष्ट्रपति
– ब्राज़ील – लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva), राष्ट्रपति
– क्रोएशिया – आंद्रेज प्लेनकोविच (Andrej Plenković), प्रधानमंत्री
– एस्टोनिया – अलार करिस (Alar Karis), राष्ट्रपति
– फिनलैंड – पेटेरी ओर्पो (Petteri Orpo), प्रधानमंत्री
– फ्रांस – इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), राष्ट्रपति
– ग्रीस – किरियाकोस मित्सोटाकिस (Kyriakos Mitsotakis), प्रधानमंत्री
– गुयाना – भारत जगदेव (Bharrat Jagdeo), उपराष्ट्रपति
– कजाकिस्तान – ओल्ज़ास बेक्टेनोव (Olzhas Bektenov), प्रधानमंत्री
– लिकटेंस्टीन – एलोइस (Alois, Hereditary Prince of Liechtenstein), हेरेडिटरी प्रिंस
– मॉरिशस – नवीनचंद्र रामगुलाम (Navin Ramgoolam), प्रधानमंत्री
– सर्बिया – अलेक्जेंडर वुचिच (Aleksandar Vučić), राष्ट्रपति
– स्लोवाकिया – पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini), राष्ट्रपति
– स्पेन – पेड्रो सांचेज़ (Pedro Sánchez), प्रधानमंत्री
– श्रीलंका – अनुरा कुमारा दिसानायके (Anura Kumara Dissanayake), राष्ट्रपति
– सेशेल्स – अहमद अफीफ (Ahmed Afif), उपराष्ट्रपति
– स्विट्जरलैंड – वियोला एमहर्ड (Viola Amherd), राष्ट्रपति
– नीदरलैंड्स – डिक शूफ (Dick Schoof), प्रधानमंत्री
– संयुक्त अरब अमीरात – शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan), क्राउन प्रिंस, अबू धाबी
ऊपर बताए गए लीडर्स के अलावा, 45 से ज्यादा देशों के मिनिस्टीरियल डेलीगेशन इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन जैसे कई इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के सीनियर अधिकारियों के भी बातचीत में शामिल होने की उम्मीद है।
भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो, मुकेश अंबानी (RIL), नटराजन चंद्रशेखरन (टाटा संस), नंदन नीलेकणी (इंफोसिस), सुनील भारती मित्तल (भारती एंटरप्राइजेज), के. कृतिवासन (TCS), सलिल पारेख (इंफोसिस), और रोशनी नादर मल्होत्रा (HCLTech) के इस इवेंट में हिस्सा लेने की उम्मीद है।
भारत में अपनी तरह के पहले समिट में कई विदेशी पब्लिक और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के स्पेशल डेलीगेशन के भी शामिल होने की उम्मीद है। USISPF अपने अब तक के सबसे बड़े डेलीगेशन को ला रहा है, जिसमें 120 से ज्यादा सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, जिसकी को-चेयर शांतनु नारायण (एडोब) और राज सुब्रमण्यम (FedEx) करेंगे।
AI Impact Summit 2026: शेड्यूल और दिन की खास बातें
भारत सरकार का मकसद एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को एक ‘महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेटफॉर्म’ बनाना है, ताकि इनक्लूसिव और इम्पैक्टफुल एआई के लिए भविष्य का एजेंडा बनाया जा सके।
समिट तीन मुख्य बातों पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के आस-पास होगा और चर्चा स्किलिंग, सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट एआई के साथ-साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस होगी।
30+ देशों के एग्जिबिटर्स के साथ, एक्सपो सरकारी प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री इनोवेशन्स, ग्लोबल रिसर्च लैब्स और शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स के नज़रिए को जोड़ते हुए एआई एप्लीकेशन्स का एक अलग-अलग तरह का लैंडस्केप पेश करता है।
एआई सेफ्टी, गवर्नेंस, एथिकल यूज़, डेटा प्रोटेक्शन और सॉवरेन AI के लिए भारत के अप्रोच जैसे एरिया में पांच दिनों के लिए 700 से ज्यादा सेशन प्लान किए गए हैं। एआई इम्पैक्ट समिट का पूरा शेड्यूल वाला एक छोटा सा आइटिनरेरी नीचे पोस्ट किया गया है।
|तारीख
|विषय
|विशेषताएं
|स्थान
|16 फरवरी
|उद्घाटन एवं एक्सपो
|एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन (840+ प्रदर्शक); राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक दक्षिण प्रतिनिधित्व को रेखांकित करने वाले मुख्य भाषण
|भारत मंडपम
|17 फरवरी
|अनुप्रयुक्त एआई
|ज्ञान संकलन (स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा) का शुभारंभ; “एआई बाय हर” ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज
|भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन
|18 फरवरी
|अनुसंधान और इनोवेशन
|वैश्विक अग्रदूतों की विशेषता वाला अनुसंधान संगोष्ठी; स्केलेबल परिनियोजन पर उद्योग सत्र; आधिकारिक शिखर सम्मेलन रात्रिभोज
|भारत मंडपम और सम्मेलन केंद्र
|19 फरवरी
|लीडर्स डे
|प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक उद्घाटन समारोह; सैम ऑल्टमैन, जेन्सेन हुआंग और भारतीय दिग्गजों के साथ उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन
|भारत मंडपम
|फ़रवरी 20
|वैश्विक शासन
|जीपीएआई परिषद की बैठक; नेताओं की घोषणा को अपनाना; समापन मुख्य भाषण
|भारत मंडपम
