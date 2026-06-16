भारत की भाषाओं और लोगों के लिए विकसित बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म भारतजेन (BharatGen) वैश्विक मंच पर भारत की नई तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। यह एक ओपन और स्वदेशी एआई पहल है, जिसे भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है।

आईआईटी बॉम्बे ने Bharat Innovates 2026 (14–16 जून, नीस, फ्रांस) में भारतजेन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। भारतजेन का निर्माण आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में किया गया है।

आईआईटी बॉम्बे ने अपने एक्स (ट्विटर) अकांउट के जरिए जानकारी दी कि 60 से अधिक शोधकर्ता, इंजीनियर और भाषाविद ऐसे एआई के निर्माण में जुटे हैं जो भारत की सभी अनुसूचित भाषाओं को शामिल करता है और टेक्स्ट, स्पीच तथा दस्तावेजों पर कार्य कर सकता है।

भारत का प्रमुख फाउंडेशनल टेक्स्ट मॉडल Param2 है। यह मॉडल रीजनिंग, कोडिंग और टूल-कॉलिंग जैसी क्षमताओं से लैस है तथा भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में काम करता है।

AI that thinks in India's own languages.



IIT Bombay is proud to present BharatGen to the world: Open, multilingual AI for India's languages and people, at Bharat Innovates 2026 in Nice, France (14–16 June).



BharatGen is built at IIT Bombay's Department of Computer Science and… — IIT Bombay (@iitbombay) June 15, 2026

स्पीच तकनीक के क्षेत्र में Shrutam2 विकसित किया गया है, जो भारतीय भाषाओं के लिए स्वचालित बहुभाषी स्पीच रिकग्निशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट (STT) सुविधा प्रदान करता है।

वहीं Sooktam2 एक टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल है, जिसमें भारतीय भाषाओं के लिए जीरो-शॉट वॉइस क्लोनिंग की क्षमता मौजूद है। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्वाभाविक आवाज आधारित अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दस्तावेजों को समझने और विश्लेषित करने के लिए Patram नामक डॉक्यूमेंट विजन मॉडल विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से भारतीय संदर्भ के दस्तावेजों की समझ के लिए बनाया गया है।

भारतजेन शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बीमा, वित्तीय सेवाओं और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को सशक्त बना रहा है।

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भारत में टेक सॉवरेनिटी और स्थानीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते फोकस के बीच श्रीधर वेम्बु की कंपनी जोहो ने अपना पहला स्वदेशी डिजाइन वाला सर्वर ‘नाथू ला’ लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने डेटा हार्डवेयर बाजार में भी कदम रख दिया है।

चेन्नई स्थित कंपनी के अनुसार, ‘नाथू ला’ सर्वर को इन-हाउस डिजाइन किया गया है और इसमें इंटेल ज़ीऑन 6 प्रोसेसर लगाए गए हैं। जोहो का कहना है कि नया सर्वर एआई इंफेरेंस को सक्षम बनाने और डेटा सेंटर की लागत कम करने में मदद करेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…