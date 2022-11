दो स्क्रीन वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन Huawei Pocket S से उठा पर्दा, जानें दाम व सारी खासियतें

Huawei Pocket S में 6.9 इंच फुलएचडी+ फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 778G 4G जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Huawei Pocket S में दो स्क्रीन दी गई हैं।

