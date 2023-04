Huawei Nova 11 Series: 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज वाले 3 नए स्मार्टफोन से उठा पर्दा, लुक और डिजाइन देख कहेंगे-वाह

Huawei Nova 11 Series Launched: हुवावे नोवा 11 सीरीज में Nova 11, Nova 11 Pro और Nova 11 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं।

Huawei Nova 11 Series Launched: हुवावे ने चीन में अपनी नई Nova 11 Series से पर्दा उठा दिया है। नई सीरीज में कंपनी ने Huawei Nova 11, Huawei Nova 11 Pro और Huawei Nova 11 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। नए मिड-रेंज स्मार्टफोन को 4G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ पेश किया गया है। इन तीनों हैंडसेट की बिक्री चीन में जल्द शुरू होगी। जानिए नए हुवावे नोवा 11, हुवावे नोवा 11प्रो और हुवावे नोवा 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में… Huawei Nova 11 Price स्टैंडर्ड हुवावे नोवा 11 स्मार्टफोन को ग्रीन (Color No. 11) के अलावा ल्यूमिनस गोल्ड ब्लैक, स्नोई व्हाइट और डॉन गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,499 युआन (करीब 29,800 रुपये) और 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,799 युआन (करीब 33,400 रुपये) है। जबकि 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वाले हाई-ऐंड वेरियंट को 3,399 युआन (करीब 40,600 रुपये) में लॉन्च किया गया है। Huawei Nova 11 Pro Price हुवावे नोवा 11 प्रो के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,499 युआन (करीब 41,800 रुपये) है। जबिक 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 3,999 युआन (करीब 47,700 रुपये) में आता है। 11 प्रो स्मार्टफोन भी स्टैंडर्ड वेरियंट वाले सभी कलर में मिलेगा। Also Read 'Hello Mumbai' के साथ भारत का पहला Apple रिटेल स्टोर मुंबई में, अनोखा होगा एक्सपीरियंस Huawei Nova 11 Ultra price नोवा 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन को सिर्फ Color No. 11 और ल्यूमिनस गोल्ड ब्लैक कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है जो स्मूथ लेदरबैक रियर फिनिश के साथ आता है। फोन को 512 जीबी सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में 4,449 युआन (करीब 53,100 रुपये) में आता है। इन सभी फोन की बिक्री 26 अप्रैल से शुरू होगी और फिलहाल चीन में ये प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। Also Read बैटरी की टेंशन दूर करने आया 7000mAh की जम्बो बैटरी वाला Huawei Enjoy 60X, जानें सारे फीचर्स Huawei Nova 11 specifications हुवावे नोवा 11 स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ (2412×1084 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट और 300 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 4G प्रोसेसर दिया गया है। नोवा 11 में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 642L GPU दिया गया है। हैंडसेट हार्मनीओएस के साथ आता है। हुवावे नोवा 11 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल मैक्रो और एक तीसरा लेंस भी है। फोन में 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है जो डिस्प्ले पर दिए गए होल-पंच में मौजूद है। Nova 11 स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 66W Huawei वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल-सिम, वाई-फाई 802.11a/b/g/n/ac/ax, ब्लूटूथ 5.2, एनएफसी और जीपीएस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस का डाइमेंशन 161.29x 74.96x 6.88 मिलीमीटर और वज़न करीब 168 ग्राम है। Huawei Nova 11 Pro specifications हुवावे 11 प्रो में 6.78 इंच फुलएचडी+ OLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में हार्मनी ओएस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 4G प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ आता है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 60 मेगापिक्सल और 8 मेगापिकस्ल ड्यूल सेल्फी सेंसर दिए गए हैं। Huawei Nova 11 Pro में 4500mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट के ग्लास वेरियंट का वज़न करीब 193 और लेदर वर्जन का वज़न करीब 188 ग्राम है। फोन का डाइमेंशन 164.24 x 74.35 x 7.88mm है। Huawei Nova 11 Ultra specifications हुवावे नोवा 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन में लगभग सारे फीचर्स प्रो मॉडल वाले हैं। लेकिन नोवा 11 अल्ट्रा में 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरे, लेदर फिनिश ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन मिलते हैं। यह फोन चीनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम Beidou के जरिए टू-वे सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट करता है।

