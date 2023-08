Huawei Mate 60 Pro: सैटेलाइट कॉलिंग फीचर वाले नए हुवावे स्मार्टफोन से उठा पर्दा, इसमें है 1TB तक स्टोरेज

Huawei Mate 60 Pro Launched: हुवावे मेट 60 प्रो स्मार्टफोन में 6.82 इंच फुलएचडी+ OLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

हुवावे मेट 60 प्रो चीन में लॉन्च

