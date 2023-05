इंतजार खत्म! 108MP कैमरे वाला HTC U23 Pro स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारी खूबियां

HTC U23 Pro Launched: HTC U23 Pro स्मार्टफोन को 6.7 इंच OLED स्क्रीन, 256 जीबी तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

एचटीसी यू23 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च

HTC U23 Pro Launched: आखिरकार कई दिनों तक लीक और रिपोर्ट्स के बाद HTC ने अपना लेटेस्ट U-Series स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। नए HTC U23 Pro स्मार्टफोन को बिल्ट-इन VIVERSE प्लैटफॉर्म के साथ लॉन्च किया गया है। HTC का यह स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट, OLED डिस्प्ले, क्वालकॉम ऑक्टा-कोर चिपसेट, 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। जानें एचटीसी के इस नए फोन की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… HTC U23 Pro Price एचटीसी यू23 प्रो स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 16,990 TW$ (करीब 45,500 रुपये) रखी गई है। वहीं 12 जीबी रैम और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट 17,990 TW$ (करीब 48,200 रुपये) में आता है। डिवाइस को कॉफी ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। यह स्मार्टफोन ताइवान में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी 30 मई तक फोन की खरीद पर HTC True Wireless Bluetooth Headset II फ्री दे रही है। हालांकि, अभी तक एचटीसी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन U23 Pro को ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कराने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। Also Read Black + Decker की भारत में एंट्री, लॉन्च हुए दो नए AC और वॉशिंग मशीन, जानें डिटेल HTC U23 Pro Specifications HTC U23 Pro में 6.7 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ (2400 x 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिवाइस में 20:9 आस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। हैंडसेट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 (4nm) चिपसेट दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 644GPU मौजूद है। स्मार्टफोन में 8 जीबी व 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा, इस फोन में स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Also Read Google का नया प्लान! दिसंबर से डिलीट होने लगेंगे दो साल से बंद पड़े अकाउंट, जानें डिटेल कैमरे की बात करें तो एचटीसी यू23 प्रो स्मार्टफोन में रियर पर क्वाड-कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.7 और OIS सपोर्ट के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा रियर पर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी दिए गए हैं। रियर कैमरा पैनोरमा, नाइट व्यू मोड, टाइम-लैप्स और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मोड मिलते हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.45 के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एचटीसी का यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 OS के साथ आता है। HTC U23 Pro स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। हैंडसेट का डाइमेंशन166.6 x 77.09 x 8.88mm और वज़न 205 ग्राम है। एचटीसी का यह फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है और डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंस है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 6 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

