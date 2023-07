HTC ने लॉन्च किया 8000mAh बैटरी वाला नया टैबलेट, जानें दाम व सारे फीचर्स

HTC A102 tablet Launched: एचटीसी ने 11 इंच बड़ी स्क्रीन वाला नया टैबलेट ए102 लॉन्च कर दिया है। इसमें 8000mAh की बैटरी है।

एचटीसी ए102 टैबलेट रूस में हुआ लॉन्च

HTC ने चुपचाप अपने दो नए टैबलेट मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। HTC A104 और HTC A102 कंपनी के नए टैबलेट हैं। एचटीसी के दोनों नए टैबलेट में क्रमशः 7000mAh और 8000mAh की बैटरी मिलती है। ये टैबलेट रियर और फ्रंट कैमरे के साथ आते हैं। जानें एचटीसी ए104 और एचटीसी ए102 की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… HTC A104, A102 स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स एचटीसी A104 में 10.36 इंच IPS LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है जो (2000 x 1200 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिवाइस में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हैंडसेट के बैक पैनल पर भी एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद है। यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। एचटीसी के इस टैबलेट में Unisoc T606 चिपसेट दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में 8 जीबी तक रैम व 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। इस टैबलेट का डाइमेंशन 243.8 x 162.6 x 8.5mm और वजन 233 ग्राम है। Also Read क्या आप भी नहीं बदलते क्रेडिट और डेबिट कार्ड का PIN? जानें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें HTC A102 में 11 इंच बड़ी स्क्रीन दी गई है। इस टैबलेट में IPS LCD पैनल (2000 x 1200 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करता है। इस टैब में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। जबकि बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मौजूद है। टैबलेट ऐंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। Also Read Chandrayaan-3 Launch Live Streaming: उल्टी गिनती शुरू, जानें घर बैठे कैसे दिखेगा चंद्रयान-3 का लॉन्च इवेंट एचटीसी ए102 में मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 8000mAh की बैटरी दी गई है। HTC इस टैबलेट में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। टैबलेट का डाइमेंशन 245.6 x 155.36 x 8mm और वजन करीब 460 ग्राम है। एचटीसी के इन दोनों टैबलेट में सिम सपोर्ट के साथ 4G LTE, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। HTC A104, A1042 कीमत व उपलब्धता एचटीसी ए102 टैबलेट पहले ही रूस में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 20,990 RUB (करीब 19,100 रुपये) है। वहीं नए ए104 टैबलेट को रूस में 17,730 RUB (करीब 16,100 रुपये) में लॉन्च किया गया है। दोनों टैबलेट को क्रमशः सिल्वर और ब्लैक कलर में उपलब्ध कराया गया है।

