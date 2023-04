HP Smart Tank 580: वन-टाइम इन्वेस्टमेंट है एचपी का यह किफायती प्रिंटर, आसान कनेक्टिविटी

HP Smart Tank 580 Review: एचपी स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर से एक साथ 30 पेज तक प्रिंट किए जा सकते हैं।

एचपी इंक टैंक 580 प्रिंटर कॉम्पैक्ट साइ़ज के साथ आता है।

आजकल प्रिंटआउट और फोटोकॉपी जैसे काम प्रिंटर से आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक घर या छोटे ऑफिस के लिए एक बढ़िया प्रिंटर चुनना मुश्किल था। लेकिन अब बाजार में बढ़िया कनेक्टिविटी और साइज़ वाले कई ऑप्शन मौजूद हैं। HP Smart Tank 580 Ink Tank एक ऐसा ही प्रिंटर है। हमने इस प्रिंटर को इस्तेमाल करके देखा और पाया कि इसकी सबसे अहम खासियत है इसकी फास्ट और आसान कनेक्टिविटी। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में एचपी का यह इंक टैंक प्रिंटर एक किफायती और शानदार ऑप्शन है। आइये आपको बताते हैं HP के इस नए प्रिंटर की खूबियों और खामियों के बारे में सबकुछ… HP Smart Tank 580 Ink Tank Printer Design एचपी का यह स्मार्ट टैंक 580 इंट टैंक प्रिंटर कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। प्रिंटर की बिल्ड क्वॉलिटी काफी मजबूत है। अच्छी बात है कि कॉम्पैक्ट डिजाइन के चलते इसे आसानी से छोटी सी डेस्क पर फिट किया जा सकता है। प्रिंट पर ऊपर की तरफ एक स्कैनर है जिसे स्कैन और कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंटर में एक छोटी स्क्रीन मिलती है जिस पर प्रिंटिंग स्टेटस देखा जा सकता है। एचपी के इस प्रिंटर में कलर प्रिंट, ब्लैक ऐंड व्हाइट प्रिंट, इन्फोर्मेशन, पावर बटन जैसे कई बटन मिलते हैं। इस प्रिंटर में इंक कंटेनर सामने से दिखते हैं। खास बात है कि इन कंटेनर में इंक स्टेटस को देखा जा सकता है जिससे आप इंक खत्म होने से पहले ही इन्हें फिल कर सकते हैं। इस कॉम्पैक्ट प्रिंटर में पेज लगाने के लिए ट्रे पिछले हिस्से में दी गई है। इस प्रिंटर से एक साथ 30 पेज तक प्रिंट किए जा सकते हैं। HP Smart Tank 580 Ink Tank Printer Connectivity एचपी के इस प्रिंटर को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना काफी आसान है। सबसे पहले प्रिंटर में इंक कंटेनर में इंक फिल करें। प्रिंटर के साथ इंक बॉटल और प्रिंट हेड साथ आते हैं। इसके बाद ब्लैक और कलर प्रिंट हेड को सही जगह लगाना होता है। खास बात है कि एचपी के इस प्रिंटर को आप साथ आने वाले यूजर मैनुअल देखकर बेहद आसानी से प्रिंट-रेडी कर सकते हैं। अगर आप वाई-फाई के जरिए प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो फोन में आपको एचपी का ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आसानी से आप किसी भी दूसरे फोन से प्रिंट दे सकते हैं। Also Read बार-बार रिचार्ज की टेंशन खत्म! Vodafone-Idea ने लॉन्च किया 180 दिन की वैलिडिटी वाला सस्ता प्लान, डिटेल HP Smart Tank 580 Ink Tank Performance एचपी स्मार्ट टैंक 580 इंक टैंक में लगने वाली इंक ट्रेडिशनल काट्रिजेज से सस्ती होती है। खास बात है कि आप वाई-फाई से कनेक्ट किसी भी डिवाइस से तुरंत प्रिंट आउट दे सकते हैं। प्रिंट आउट के समय आप ब्लैक ऐंड व्हाइट और कलर ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर इंकजेट प्रिंटर में इंक खत्म होती है तो यूजर को काट्रिजेज खरीदनी होती है जबकि इंक टैक प्रिंटर में इंक बॉटल की जरूरत पड़ती है। गौर करने वाली बात है कि इंक बॉटल को खुद फिल किया जा सकता है और इनका दाम भी कम होता है। यानी पैसों की बचत होती है। इसके अलावा इंक टैंक प्रिंटर में इंक के सूखने का भी डर नहीं होता है। Also Read मात्र 99 रुपये में 3 महीने तक मिलेगा अनलिमिटेड कॉन्टेन्ट, सबसे सस्ते OTT के प्लान का खुलासा HP Smart Tank 580 प्रिंटर में स्कैनिंग करना आसान है और यह फीचर काफी फास्ट काम करता है। एचपी स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर के साथ ब्लैक इंक की दो बॉटल और यलो, स्यान व मजेंटा कलर की एक-एक बॉटल मिलती है। एचपी का कहना है कि प्रिंटर के साथ आने वाली इंक से 12000 ब्लैक ऐंड व्हाइट और 6,000 कलर प्रिंटआउट लिए जा सकते हैं। HP Smart Tank 580: खरीदें या ना? एचपी स्मार्ट टैंक 580 इंक टैंक प्रिंटर की कीमत 18,848 रुपये है। अगर आपको अपने घर या छोटे कारोबार के लिए एक ऑल-इन-वन प्रिंटर की जरूरत है तो आप एचपी के इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं। 20,000 रुपये से कम में यह एक अच्छा ऑप्शन है और बच्चों के प्रोजेक्ट, फोटोकॉपी, स्कैनिंग जैसे काम इससे काफी आसान हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट साइज़, फास्ट और आसान कनेक्टविटी, किफायती इंक इसकी सबसे बड़ी खासियतें हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

