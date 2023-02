HP ने भारत में लॉन्च किया मोस्ट पावरफुल गेमिंग लैपटॉप OMEN 17, लाखों में है कीमत

HP OMEN 17 launched in india: HP ने भारत में अपना नया सबसे पावरफुल गेमिंग लैपटॉप OMEN 17 लॉन्च कर दिया है। नए HP OMEN 17 को 13th Gen इंटेल कर i9 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट एचपी लैपटॉप NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU के साथ आता है। ओमेन 17 डिवाइस में 17.3 इंच डिस्प्ले दी गई है जो QHD (2K) रेजॉलूशन ऑफर करती है। इसका रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज़ है। एचपी ने नए ओमेन 17 को OMEN टेम्पेस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध कराया गया है। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से यह लैपटॉप OMEN Gaming Hub (OGH) के साथ डेस्कटॉप जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। लेटेस्ट RTX GPU के साथ लैपटॉप DLSS 3 (AI-बेस्ड अपस्केलिंग) टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम बैटरी खपत करता है। नए HP OMEN 17 में RGB लाइटिंग और बड़े ट्रैकपैड के साथ बढ़िया कीबोर्ड दिया गया है। I/O की बात करें तो डिवाइस में यूएसबी-ए पोर्ट, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3.5 एमएम हेडफोन जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read 5000mAh बैटरी वाले सस्ते स्मार्टफोन की आज पहली सेल, दाम 7000 रुपये से कम बात करें दूसरे फीचर्स की तो नए एचपी लैपटॉप में वाई-फाई 6E कनेक्टिविटी दी गई है। और लैपटॉप में ड्यूल बैंग और Olufsen स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। इसके अलावा डिवाइस में टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन के साथ टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन के साथ 720पिक्सल वेब कैमरा दिया गया है। और इसमें इंटीग्रेटेड ड्यूल अरे माइक्रोफोन मिलता है। Also Read अब IPL देखने के लिए नहीं देने होंगे पैसे,अलग-अलग ऐंगल से फ्री में देख पाएंगे सारे मैच HP OMEN 17 Price in India HP OMEN 17 को भारत में 2,69,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। यह लैपटॉप OMEN प्लेग्राउंड स्टोर, एचपी वर्ल्ड स्टोर और एचपी ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

