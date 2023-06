HP ने भारत में लॉन्च किया सबसे पतला और हल्का लैपटॉप, जानें दाम व फीचर्स

HP Gaming Laptop: एचपी ने भारत में अपना लेटेस्ट Omn Transcend 16 गेमिंग लैपटॉप पेश कर दिया है।

एचपी ने देश में तीन नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं।

HP ने भारत में बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देने के इरादे से ओमेन और विक्टस गेमिंग डिवाइस की नई रेंज पेश की है। इस सीरीज में कंपनी ने ओमेन ट्रांसेंड 16, ओमेन 16 और विक्टस 16 लैपटॉप लॉन्च किए हैं। नए पोर्टफोलियो को एडवांस्ड ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग फीचर से लैस किया गया है जो टॉप टाइटल्स गेमप्ले और मल्टी-एप्लीकेशन वर्कलोड के दौरान भी कूलिंग सुनिश्चित करता है। एचपी ने शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए नया हाइपरएक्स 27”क्यूएचडी गेमिंग मॉनिटर भी पेश किया है। आपको बताते हैं HP Omen 16, Omen Transcend 16 और Victus 16 लैपटॉप की कीमत व फीचर्स के बारे में… ओमेन ट्रांसेंड 16 फीचर्स ओमेन ट्रांसेंड 16 लैपटॉप एनवीडिया जीईफोर्स आरटीएक्स 4070 सीरीज ग्राफिक्स और 13th जनरेशन के इंटेल कोर आई9-13900एचएक्स प्रोसेसर के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक, यह एचपी का सबसे पतला और हल्का गेमिंग पीसी है। इसे एडवांस्ड स्क्रीन, प्रीमियम स्लिम चेसिस और हाई-एंड इंटर्नल कंपोनेंट्स के साथ गेमिंग और क्रिएशन के लिए बनाया गया है। ओमेन ट्रांसेंड 16 एचपी का सबसे पतला और हल्का गेमिंग लैपटॉप है, जिसका वजन 2.1 किलोग्राम से कम और मोटाई 19.9 मिमी है। पोर्टेबल डिजाइन: यह पहला और एकमात्र ओमेन लैपटॉप है, जिसमें मैग्नीशियम फ्रेम का प्रयोग किया गया है। 97 वाट ऑवर बैटरी पैक के साथ यह गेमर्स को लंबी बैटरी लाइफ के साथ प्रीमियम ऑन-द-गो एक्सपीरियंस देता है। Also Read Itel ने लॉन्च किए तीन नए फोन, दनादन होगा UPI पेमेंट, दाम 1500 रुपये से कम शानदार परफॉर्मेंस: रियल-टाइम सीपीयू और जीपीयू कैपेसिटी का सटीक पता लगाने के लिए ओमेन गेमिंग हब में ओमेन डायनामिक पावर का फायदा मिलता है। कूल डिजाइन: एडवांस्ड ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग के साथ टॉप टाइटल्स और मल्टीटास्किंग के दौरान भी लैपटॉप ठंडा रहता है। अधिकतम कूलिंग के लिए इसे बड़े आउटलेट ओपन रेश्यो और मजबूत थर्मल एयरफ्लो के साथ बनाया गया है। ब्राइट विजुअल्स: डिवाइस इनक्रेडिबल डिटेल्स और वाइब्रेंट ट्रू-टु-लाइफ कलर्स के लिए एक्स्ट्रीम एचडीआर 1000 ऑफर करता है। 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ वीडियो, ऑडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी के दौरान गेमर ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा रियल स्क्रीन देख सकते हैं। Also Read JioPhone 5G की तस्वीर आई सामने, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा ओमेन 16 फीचर्स कंपनी का कहना है कि एडवांस्ड ओमेन 16 लैपटॉप डिवाइस का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है। इसमें सीपीयू, जीपीयू और डिस्प्ले स्पीड को अपग्रेड किया गया है। प्ले एंड वर्क हार्ड: यह 13th जनरेशन इंटेल कोर आई7 मोबाइल प्रोसेसर और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एनवीडिया जीईफोर्स आरटीएक्स 4050 जीपीयू से लैस है। 32 जीबी तक डीडीआर5-5600 मेगाहर्ट्ज रैम के साथ यूजर्स गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए क्विक लोड टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर विजुअल: हर पिक्सल को क्यूएचडी 240हर्ट्ज डिस्प्ले पर पेश किया जाता है जिसमें ट्रू-टू-लाइफ विजुअल्स के लिए रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 3 माइक्रो सेकेंड है। मैक्सिमम कूलिंग: ओमेन 16 को इसके नए डिजाइन किए गए एयरफ्लो सिस्टम के साथ हैवी गेमप्ले के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक नया स्क्वायर वेंटिंग डिजाइन है ताकि अधिक हवा को अंदर और बाहर जाने के लिए बड़ी खुली जगह मिले। इसके अतिरिक्त, रियर वेंटिंग को बाधित किए बिना टॉप हिंज ट्रंक को रीडिजाइन किया गया है। आंसर द कॉल: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैनुअल शटर डोर वाले नए एफएचडी कैमरे का उपयोग करें। विक्टस 16 फीचर्स नया विक्टस 16 लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस मेनस्ट्रीम डिवाइस है। यह 13th जनरेशन इंटेल कोर आई7 मोबाइल प्रोसेसर और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एनवीडिया जीईफोर्स आरटीएक्स 4060 लैपटॉप जीपीयू के साथ आता है। ओमेन डायनामिक पावर की मदद से यूजर्स स्कूलवर्क, एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने गेमिंग के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। चिल आउट: विक्टस में एचपी के मजबूत ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग सॉल्यूशन के साथ-साथ तापमान को सही रखने के लिए आईआर थर्मोपाइल सेंसर भी है। माइका सिल्वर, परफॉर्मेंस ब्लू और 1-जोन आरजीबी कीबोर्ड ऑप्शन जैसे बोल्ड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कीमत एवं उपलब्धता

– ओमेन ट्रांसेंड 16 लैपटॉप 1,59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है।

– ओमेन 16 लैपटॉप 1,04,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

– विक्टस 16 लैपटॉप 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलता है।

– हाइपरएक्स 27” क्यूएचडी डिस्प्ले मॉनिटर 30,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

– हाइपरएक्स क्लाउड II कोर वायरलेस गेमिंग हेडसेट 9,190 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। हाइपरएक्स 27 इंच क्यूएचडी गेमिंग मॉनिटर

नया हाइपरएक्स 27 इंच क्यूएचडी गेमिंग मॉनिटर इस तरह बनाया गया है कि गेमर्स गेमिंग, मूवी और वीडियो में खो जाएं। यह हाइली कस्टमाइजेबल मॉनिटर सेटअप के साथ आता है, जिसमें गेमर्स टिल्ट और हाइट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और डेस्क स्पेस को बेहतर ढंग से ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एर्गोनोमिक माउंटेड आर्म दिया है। स्मूद गेमप्ले: इससे 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1एमएस रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, जिससे बेहतर गेमिंग अनुभव मिलता है।

हायर रिजॉल्यूशन: क्यूएचडी 1440पी और वीईएसए डिस्प्ले एचडीआर 400 के साथ, गेमर्स गेमिंग का शानदार आनंद उठा सकते हैं। एचपी इंडिया के वरिष्ठ निदेशक (पर्सनल सिस्टम्स) विक्रम बेदी ने कहा, ‘भारत के युवा पीसी गेमिंग को तेजी से अपना रहे हैं और भारत को दुनिया के अग्रणी पीसी गेमिंग देशों में से एक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसे देखते हुए, एचपी अपने नए पोर्टफोलियो के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम का विस्तार कर रहा है, जिसे गेमर्स को सशक्त बनाने और गेमिंग, क्रिएटिंग व कनेक्टिंग तक हर पहलू में उन्हें बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।’

