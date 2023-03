2.5K रेजॉलूशन स्क्रीन और 10.5 घंटे की बैटरी लाइफ वाला HP लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें दाम

HP Pavilion Aero 13: एचपी पवेलियन एयरो 13 लैपटॉप को 100 प्रतिशत sRGB के साथ वाइडर कलर पैलेट के साथ लॉन्च किया गया है।

एचपी पवेलियन एयरो 13 लॉन्च

HP ने भारत में अपना नया लैपटॉप Pavilion Aero 13 लॉन्च कर दिया है। एचपी पवेलियन एयरो 13 नोटबुक एक हल्का लैपटॉप है और 970 ग्राम के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि बाजार में उपलब्ध यह सबसे हल्के नोटबुक में से एक है। एएमडी राइजेन™ 7 प्रोसेसर और रेडियोन™ ग्राफिक्स के साथ आने वाला यह लैपटॉप पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है। जानें एचपी के इस लेटेस्ट लैपटॉप की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… HP Pavilion Aero 13 Price in India एचपी पवेलियन एयरो 13 को पेल रोज़ गोल्ड, वार्म गोल्ड और नैचुरल सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। एचपी के मुताबिक, इस लैपटॉप के बेस मॉडल की कीमत देश में 72,999 रुपये है जबकि Ryzen 7 और 1टीबी स्टोरेज वाला वेरियंट 82,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। HP Pavilion Aero 13 Features नए पवेलियन एयरो 13 में वाई-फाई 6 के साथ तेज एवं भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलने का दावा किया गया है। कंपनी का कहना है कि लैपटॉप से 10.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है। Also Read Moto G32 बना देश का सबसे सस्ता फोन! अब 8GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज में लॉन्च, जानें दाम पवेलियन एयरो 13 लैपटॉप में स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और यहपीक ब्राइटनेस का 400nits तक ऑफर करती है। इस लैपटॉप में चारों तरफ पतले बेज़ल दिए गए हैं। स्क्रीन 2.5K रेजॉलूशन डिस्प्ले ऑफर करती है और 100 प्रतिशत sRGB कलर स्पेस कवरेज के साथ आती है। Also Read iPhone की तरह दिखने वाला सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च, दो डिस्प्ले और 21MP कैमरा लैपटॉप को दो CPU ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। बेस मॉडल Ryzen 5 चिपसेट के साथ आता है जबकि हाई-ऐंड वेरियंट में Ryzen 7 प्रोसेसर है। लैपटॉप DDR5 रैम और 1टीबी PCIe Gen4-बेस्ड SSD के साथ आता है। एचपी पवेलियन एयरो 13 लैपटॉप में AI नॉइज़ रिमूवल टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर वेब कैमरा दिया गया है। स्लिम होने के बावजूद इस लैपटॉप में फुल-साइज़ यूएसबी-ए पोर्ट, 3.5 एमएम हेडफोन जैक दिए गए हैं। यह लैपटॉप Windows Hello सपोर्ट के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर करता है। इस मशीन में B&O के स्पीकर्स और बैकलिट सपोर्ट वाला कीबोर्ड दिया गया है। डिस्प्ले · 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ एचपी का पहला पवेलियन लैपटॉप · आसान ब्राउजिंग के लिए 400 निट्स ब्राइटनेस · फ्लिकर-फ्री स्क्रीन · व्यू ब्लॉकिंग को रोकने के लिए 4-साइडेड नैरो बीजल डिस्प्ले · शार्प इमेज एवं टेक्स्ट के लिए 2.5K रेजॉलूशन · सूरज की रोशनी में ब्राउजिंग करने में आसानी के लिए 400 निट्स ब्राइटनेस · 100 प्रतिशत sRGB के साथ वाइडर कलर पैलेट परफॉर्मेंस · बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रेडियोन™ ग्राफिक्स के साथ एएमडी राइजेन™ 7000 सीरीज प्रोसेसर · वाई-फाई 6 के साथ भरोसेमंद एवं तेज कनेक्टिविटी · 10.5 घंटे की बैटरी लाइफ · बेहतर वीडियो कॉल के लिए AI नॉइज़ रिमूवल

