HP Launches new laptops in india: एचपी ने मंगलवार (18 अप्रैल 2023) को भारत में अपनी Pavilion Plus सीरीज में चार नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए। नए पविलियन प्लस लैपटॉप को खास तौर पर युवा यूजर्स को खासतौर पर ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए एचपी लैपटॉप को 13th जेन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया गया है। HP के लेटेस्ट लैपटॉप को पहले से बेहतर परफॉर्मेंस, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। जानें नए HP Pavilion Plus 14, Pavilion x360, HP 14 और HP 15 के बारे में विस्तार से…

HP 14, HP 15 Laptop

एचपी 14 और एचपी 15 स्मार्टफोन को किफायती दाम में लॉन्च किया गया है। ये दोनों डिवाइस कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं और इन्हें कहीं भी लेकर जाना आसान रहता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, एचपी 14 और एचपी 15 में क्रमशः 14 व 15 इंच फुलएचडी एलसीडी डिस्प्ले के साथ आते हैं। स्क्रीन का रेजॉलूशन (1920×1080 पिक्सल) है।

एचपी 14 का वज़न 1.4 किलोग्राम जबकि एचपी 15 का वज़न 1.6 किलोग्राम है। इन दोनों लैपटॉप में प्राइवेसी के लिए मैनुअल शटर फीचर दिया गया है और ये वाई-फाई6 कनेक्टिविटी व फुलएचडी वेबकैम के साथ आते हैं।

HP Pavilion 14, Pavilion X360

एचपी पविलियन प्लस 14 एक लाइटवेट टचस्क्रीन लैपटॉप है और इसका वज़न 1.39 किलोग्राम है। इस लैपटॉप में x360 हिंज और बेहतर मोबाइल प्रॉडक्टिविटी के लिए मल्टी-टच मिलता है। इस डिवाइस में 14 इंच 2.8K OLED डिस्प्ले दी गई है जो 2880×1880 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। और स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है।

एचपी पविलियन x360 में भी 14 इंच स्क्रीन दी गई है। यह लैपटॉप 13th Gen इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इन दोनों लैपटॉप में 5 मेगापिक्सल वेबकैम दिया गया है जो टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन और प्राइवेसी के लिए मैनुअल शटर ऑफर करता है।

HP Laptop Price In India

एचपी 14 लैपटॉप की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होती है। एचपी पविलियन एक्स360 का दाम 57,999 रुपये और एचपी पविलियन 14 प्लस का दाम 81,999 रुपये से शुरू होता है। इन सभी लैपटॉप को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लैटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है।