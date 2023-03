15 इंच स्क्रीन वाले सस्ते HP लैपटॉप की भारत में एंट्री, 11 घंटे तक चलेगी बैटरी, 100GB फ्री Google Storage

HP 15 inch Chromebook Features: एचपी लैपटॉप के साथ 100GB गूगल क्लाउड स्टोरेज और Google One मेंबरशिप फ्री ऑफर की जा रही है।

एचपी क्रोमबुक 15 इंच में वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5 सपोर्ट दिया गया है।

HP 15-inch Chromebook Launched: एचपी ने भारत में अपना नया क्रोमबुक भारत में लॉन्च कर दिया है। नया एचपी क्रोमबुक Intel Celeron N4500 Processor के साथ आता है और इसे खासतौर पर छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। HP Chromebook (15a-na0012TU) सीरीज का लेटेस्ट लैपटॉप 15 इंच स्क्रीन के साथ आता है। इस सीरीज में कंपनी पहले ही HP Chromebook x360 14a और HP Chromebook x360 13.3 लैपटॉप लॉन्च कर चुकी है। जानें नए लैपटॉप के बारे में विस्तार से… HP Chromebook Laptop Features नया एचपी क्रोमबुक लैपटॉप रेगुलर 15 इंच लैपटॉप के साथ आता है और ड्यूल-टोन फिनिश ऑफर करता है। इस लैपटॉप में 4 जीबी रैम व 128 जीबी eMMC-बेस्ड स्टोरेज दी गई है। इस लैपटॉप के साथ 100 जीबी फ्री Google Cloud स्टोरेज के अलावा Google One मेंबरशिप भी मिलती है। लैपटॉप में HD डिस्प्ले है जिसका रेजॉलूशन 720 पिक्सल है। एचपी के नए क्रोमबुक लैपटॉप में नेटवर्क और कनेक्टिविटी फीचर्स एडवांस्ड हैं और यह वाई-फाई 6 व ब्लूटूथ 5 सपोर्ट के साथ आता है। इस लैपटॉप में दो सुपरस्पीड यूएसबी टाइप-सी पोर्ट हैं जो DisplayPort 1.4 सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सिंगल यूएसबी-ए पोर्ट, एक हेडफोन और माइक्रोफोन जैक भी इसमें मिलते हैं। यूजर्स इस लैपटॉप की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। लैपटॉप में 720 HD वेब कैमरा भी दिया गया है। Also Read लूट लो! Poco X5 Pro 5G पर 20000 रुपये से ज्यादा की बचत, जानें क्या है नया ऑफर नए HP Chromebook 15 इंच लैपटॉप में बड़ा कीबोर्ड और ट्रैकपैड दिया गया है। मशीन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी मौजूद है। एचपी का यह नोटबुक हैंड्स-फ्री Google Assistant और Google Classroom के साथ आता है। क्रोमबुक की बात करें तो यूजर्स क्लाउड ऐप्स का इस्तेमाल इस लैपटॉप में कर सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store से भी ऐंड्रॉयड ऐप्स (Android Apps) को डाउनलोड किया जा सकता है। इस लैपटॉप में Google Chrome, Youtube, Google Photos जैसी सर्विसेज और ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। Also Read Realme ने लॉन्च किया 128GB तक स्टोरेज वाला सस्ता स्मार्टफोन, इसमें है 5000mAh की बैटरी इस लैपटॉप की सबसे अहम खासियत है इसमें दी गई बैटरी लाइफ। 47Whr की छोटी बैटरी होने के बावजूद एचपी का दावा कि नए क्रोमबुक से सिंगल चार्ज में 11 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलेगी। कीमत की बात करें तो यह लैपटॉप 28,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर देश में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

