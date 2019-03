आधार की शुरुआत होने के बाद से यह कार्ड कई महत्वपूर्ण कामों में मदद कर रहा है। आधार कार्ड की मदद से आप बैंक खाता खोलने, सरकारी सेवाओं का लाभ लेने, पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करने जैसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। कई बार आधार कार्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी पहचान को प्रमाणित और स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आधार कार्ड का प्रयोग पैन कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की वेबसाइट जाना होगा। इसके बाद यहां पैन कार्ड आवेदन पेज को खोजें। इसके लिए आप https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/ पर जा सकते हैं। यहां आप Click to apply new pan Card लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर पहुंचने के बाद ‘Apply as an Indian Citizen/NRI’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2ः एक बार इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से Apply & Sign using Digital Signature/ Aadhaar based e-Sign, OR

Aadhaar holders! Apply using e-KYC option पर क्लिक करें। एक बार इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आप फॉर्म 49ए को ऑनलाइन भर सकते हैं। नए पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म 49ए के जरिये ही आवेदन किया जाता है। इसके अलावा आप सीधे इस लिंक https://www.myutiitsl.com/PAN_ONLINE/PANApp?DSCApp=Y को अपने वेब ब्राउजर में डाल कर कर फार्म 49ए भर सकते हैं।

स्टेप 3ः पेज के टॉप पर आपको Aadhaar holders ! Click here for opting Aadhaar based e-KYC option पर क्लिक करना होगा। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका पैन कार्ड डिजिटली साइन आधारित आधार कार्ड आधारित ई-साइन के जरिये बनेगा। यदि आप व्यक्तिगत कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको संबंधित विकल्प पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड के लिए आवेदन करने का शुल्क 115.95 रुपये है।

स्टेप 4ः आधार कार्ड का ई-साइन विकल्प चुनने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई निम्न जानकारी को भरना होगा।

– पूरा नाम, कार्ड पर नाम, जन्मतिथि, लिंग, पेरेंट्स की डिटेल्स आदि

– साथ ही घर का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल की भी जानकारी दें।

-आयकर की धारा 139एए के अनुसार आपको आवेदन करते समय आपको अपना आधार नंबर डालना होता है।

– आय का स्रोत

– इसके बाद उस बॉक्स पर टिक करें जिसमें यह कहा गया है कि आपकी तरफ से दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य है।

इसके बाद आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट और अपलोड करना होगा।

– पहचान पत्र

– अड्रेस प्रूफ

– डेट ऑफ बर्थ प्रूफ

स्टेप 5 ः संबंधित जानकारी भरने के बाद अपनी द्वारा भरी गई जानकारी को फिर से चेक करें। फॉर्म को चेक करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म को सफलतापूर्वक सब्मिट करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा जिसके जरिये आप अपने पैन कार्ड के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।

