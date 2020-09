बिना पैसे खर्च किए भी उठा सकते हैं Netflix का मज़ा, जानें कैसे

How to watch Netflix without subscription: दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन (Netflix subscription) फीस भी Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video समेत अन्य स्ट्रीमिंग सर्विस की तुलना में ज्यादा है। हालांकि, नेटफ्लिक्स विभिन्न भाषाओं में फिल्में, टीवी शोज़ और डॉक्यूमेंट्री ऑफर करता है। नेटफ्लिक्स ने एक नई सेवा शुरू की है जहां यूज़र कुछ फिल्में या पॉपुलर टीवी शोज़ के पहले एपिसोड देख सकते हैं।

सपोर्टेड डिवाइस

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये ऑप्शन फिलहाल Android स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए है। इसका मतलब iOS डिवाइस यानी Apple iPhone और iPads के जरिए आप एक्सेस नहीं पाएंगे।

ऐसे देखें फ्री सर्विस

फ्री कंटेंट देखने के लिए आपको वेब ब्राइज़र में https://www.netflix.com/in/watch-free टाइप करना होगा या फिर कॉपी करना होगा। आप smart tv में भी एक्सेस कर सकते हैं लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है की आपको कंटेंट देखने के लिए ब्राउज़र में वेबसाइट लिंक डालना होगा।

फ्री सर्विस लिस्ट में शामिल हैं ये मूवी और शोज़

इस लिस्ट में सबसे लोकप्रिय टीवी शो में से एक है स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things)। फ्री सर्विस में अन्य शोज़ और जो टीवी सीरीज़ उपलब्ध है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, Grace and Frankie, Murder Mystery, Love is Blind, The Two Popes, बर्ड बॉक्स, When they see ss, The Boss Baby Back in Business और Our Planet and Elite।

Netflix Plans in India

भारत में फिलहाल नेटफ्लिक्स के चार मंथली प्लान्स उपलब्ध हैं। 199 रुपये वाला प्लान सिंगल स्क्रीन पर और इस प्लान में आप केवल मोबाइल पर ही एक्सेस कर सकते हैं। 499 रुपये वाले प्लान में एसडी और एचडी कंटेंट को एक बार में एक ही स्क्रीन पर पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं।

649 रुपये वाले प्लान में एक साथ दो डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं तो वहीं 799 रुपये वाले प्लान में एक ही समय में चार डिवाइस में एक साथ कंटेंट को एक्सेस किया जा सकता है।

