एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो रहा है हैंग या स्लो, ये रहा स्पीड बढ़ाने का सरल और आसान तरीका

सबसे पहले जान लीजिए कि मोबाइल हैंग क्यों होता है, वैसे तो मोबाइल हैंग होने के बहुत से कारण हैं जिनमें सबसे खास कारण है कि मोबाइल में वायरस आ जाता है या फिर मोबाइल की मैमोर ज्यादा बिलकुल फुल हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। दरअसल उसमें डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती हैं। अगर आपके फोन की मैमोरी लगभग फुल हो चुकी है तो अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाएं, और जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर दें। इसके अलावा अपने फोन का कैशे भी क्लियर कर दें। इससे भी काफी मैमोरी फुल हो जाती है। इसकी वजह से फोन हैंग करने लगता है।

यह काम आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर और फिर स्टोरेज में जाकर कर सकते हैं। अगर ऐसा करके फोन की स्पीड नहीं बढ़ती है तो यहां क्लिक करके आप अपने फोन में यह सब काम करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार आपके फोन में थर्ड पार्टी ऐप्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको उसका पता ही नहीं चल पाता है और अगर पता भी चल जाए तो वह अनइंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन को सेफ मोड में चलाना पड़ता है।

सेफ मोड में फोन कैसे डालना है, इसके लिए गूगल पर How to put (यहां अपने फोन के मॉडल का नाम लिखें) into safe mode सर्च करें और इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। सेफ मोड में जाने के बाद आपको स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम पर Safe Mode लिखा मिलेगा। अब Settings में जाकर Apps पर जाएं और Downloaded टैब खोलें। यहां चेक करें कि कौन से ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया है। या फिर जो ऐप हट नहीं रहा हो, उसे तलाशें। उस ऐप पर टैप करें और Uninstall कर दें। आमतौर पर यहीं से ज्यादातर वाइरस हट जाते हैं। मगर कई बार ऐसे ऐप्स का Uninstall बटन ग्रे नजर आता हो। ऐसा तब होता है, जब वाइरस ने खुद को ऐडमिन स्टेटस दे दिया हो। यहां क्लिक करके आप अपने फोन का वायरस हटा सकते हैं।

इस स्थिति से निपटने का भी एक तरीका है। सेफ मोड में जिस ऐप का अनइंस्टॉल बटन न दिख रहा हो, उसे हटाने के लिए Apps को एग्जिट करें और सेटिंग्स में Security > Device Administrators में जाएं। यहां पर उन ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिन्हें ऐडमिनिस्ट्रेटर स्टेटस मिला है। जिन ऐप्स को हटाना है, उनका यह स्टेटस टैप करके हटा दें। इसके बाद आप ऐप अनइंस्टॉल कर पाएंगे।

