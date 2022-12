WhatsApp Stickers on New Year 2023: 2023 को आने में चंद घंटे बाकी बचे हैं और हम सभी अपने परिवार और दोस्तों को New Year की शुभकामनाएं देते ही हैं। टेक्नोलॉजी के चलते अपने प्रियजनों से कनेक्ट करना अब बेहद आसान हो गया है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे WhatsApp और Instagram के जरिए आप कहीं से भी नए साल के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। लेकिन क्या आपको बता है कि व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के लेटेस्ट फीचर के साथ आप न्यू ईयर मैसेज (New Year Wishes) को स्टिकर के साथ भेजकर और मजेदार बना सकते हैं। स्टिकर के साथ Happy New Year मैसेज ज्यादा रोमांचक और मजेदार बनते हैं। हम आपको बता रहे हैं व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर स्टिकर को डाउनलोड और इस्तेमाल करने का तरीका…

व्हाट्सऐप पर कैसे भेजें न्यू ईयर स्टिकर? (How to send New Year stickers on WhatsApp)

व्हाट्सऐप पर स्टिकर भेजने के लिए सबसे पहले आपको स्टिकर पैक (Sticker Packs) इंस्टॉल करना होगा। ऐंड्रॉयड यूजर्स (Android Users) Google Play Store पर जाकर स्टिकर पैक डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें New Year Stickers सर्च करना होगा और फिर ढेरों ऑप्शन डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे।

ऐप इंस्टॉल होने के बाद, इसे खोलें और यहां आपको Sticker packs नाम से कई सारे ग्रुप स्टिकर्स मिल जाएंगे। इन स्टिकर पैक को मैनुअली इंस्टॉल किया जा सकता है और आपको जिन स्टिकर की वाकई जरूरत है फोन में सिर्फ उन्हें इंस्टॉल करें।

इसके बाद स्टिकर पैक को ऐड करने के लिए बटन ढूंढें। आमतौर पर यह + साइन के तौर पर हर स्टिकर पैक के दांयीं तरफ रहता है या फिर आप नीचे की तरफ दिख रहे add पर भी क्लिक कर सकते हैं। पैक इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि आप मल्टीपल स्टिकर पैक इंस्टॉल कर सकते हैं।

स्टिकर पैक ऐड होने के बाद आप पर्सनल या ग्रुप चैट में इन्हें भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप चैट विंडो ओपन करें और इमोजी बटन पर टैप करें। अब इमोजी भेजने की जगह स्टिकर टैब में जाएं, आमतौर पर यह टैब दांये से दूसरा रहता है। वहां आपको कई सारे अलग-अलग स्टिकर पैक मिलेंगे, जिन्हें आपने पहले इंस्टॉल किया था। अब कोई भी स्टिकर को भेजने के लिए उस पर टैप करें।

इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर स्टिकर कैसे भेजें? (How to send New Year stickers on Instagram)

इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर स्टिकर भेजना, व्हाट्सऐप से ज्यादा आसान है। इसके लिए इंस्टाग्राम यूजर्स को मुख्य विंडो पर दांयी तरफ दिखने वाले Direct Messages में एक चैट विंडो में जाना होगा। अब यहां आपको टेक्स्ट इनपुट बबल के पास एक स्टिकर आइकन दिखेगा।

वॉइस रिकॉर्डिंग और इमेज-अटैचमेंट बटन के पास आमतौर पर स्टिकर बटन मिलता है। स्टिकर-सर्च बार को ओपन करने के लिए आप इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यहां आप New Year या 2023 लिखकर संबंधित स्टिकर खोज सकते हैं। इसके बाद मैसेज में भेजने के लिए किसी भी स्टिकर पर टैप करें।