Car Parking Location on Google Maps: कई बार शॉपिंग कॉम्पलेक्स में कार को पार्किंग एरिया में लगाने के बाद वापस आने पर कई बार हम लोग भूल जाते हैं की कार को आखिर पार्किंग में कहां लगाया था। अगर आप भी ऐसी ही परेशानी से जूझते हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगो के लिए है। हम आज आपको इस बात की विस्तार से जानकारी देंगे की कैसे आप पार्किंग में लगाई अपनी कार को Google Maps की मदद से खोज सकते हैं।

How to Save Parking Location: ऐसे सेव करें पार्किंग लोकेशन

कार को पार्किंग में लगाने के बाद सबसे पहले Google Maps ओपन करें और सटीक लोकेशन के लिए जीपीएस को भी ऐनेबल करें।

1) गूगल मैप्स को ओपन करने के बाद आपको मैप पर You are Here लिखा नज़र आएगा, इसपर टैप करने के बाद आपके सामने तीन विकल्प खुलकर आ जाएंगे।

2) पहला See Nearby places, शेयर यॉर लोकेशन और सेव यॉर पार्किंग।

3) जैसे ही आप Save Your Parking पर क्लिक करेंगे आपको Parking Location Saved लिखा दिखाई देगा और ये भी कितने समय पहले आपने पार्किंग सेव की है।

शॉपिंग से लौटने के बाद अगर आपको कार पार्किंग में कहां लगाई है इस बाद का पता लगाना है तो फिर से गूगल मैप्स को ओपन करें। आपको Google Maps पर You Parked here लिखा दिखेगा।

Reliance Jio Prepaid से Jio Postpaid Plus में ऐसे करें स्विच, जानें ऑनलाइन तरीका

डायरेक्शन के लिए आप सर्च बार पर क्लिक करें यहां आपको पार्किंग लोकेशन का विकल्प मिलेगा, इसपर टैप करें और फिर Directions पर क्लिक करें।

कौन कर सकता है Google Maps के इस फीचर का इस्तेमाल

इस फीचर को इस्तेमाल करने से पहले आपका ये जान लेना जरूरी है की कौन इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। ये फीचर एंड्रॉयड मार्शमैलो और उससे ऊपर के वर्जन पर चलता है। वहीं, Apple यूजर्स iOS 10 और उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करते हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो