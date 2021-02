How to save data in Mobile phone : Oppo, Realme, Vivo और Samsung तक कोई भी एंड्रॉयड (Anadorid) फोन यूजर्स हो, उनको अक्सर शिकायत रहती है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म हो जाता है। दरअसल, स्मार्टफोन के बैक ग्राउंड (background app) में चल रहे ऐप्स इंटरनेट डाटा की काफी खपत करते हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह से बैकग्राउंड ऐप आपको बगैर बताए 24 घंटे में करीब 40 प्रतिशत (लगभग आधा) खा जाते हैं।

क्या होते हैं background apps

दरअसल, हम स्मार्टफोन में जब ऐप का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें होम या बैक बटन दबाकर स्क्रीन से हटा देते हैं। लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वे ऐप बंद नहीं होते हैं, बल्कि background में चलते रहते हैं। साथ ही हमारी मोबाइल का डाटा, बैटरी और लोकेशन संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करते रहते हैं।

Mobile phone में आमतौर पर पाए जाते हैं ये मुख्य ऐप

एक आम Mobile phone यूजर्स फेसबुक (Facebook), व्हाट्सएप (Whatsapp), इंस्टाग्राम (Instagram), Amazon, flipkart और एक दो ब्राउजर का इस्तेमाल करता है। साथ ही इन पर वह टाइम भी बिताता है। ऐसे में जब वह इन्हें स्क्रीन से हटाता है तो जरूरी नहीं है ये ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएं बल्कि यह बैकग्राउंट में चलते रहते हैं।



Background apps को ऐसे बंद करें

स्मार्टफोन स्क्रीन पर नीचे की ओर तीन विकल्प होते हैं, जिनमें से एक बैक, दूसरा होम और तीसरे विकल्प से आप सभी ऐप को देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन बैकग्राउंट में चल रहे हैं। सभी एप्स को बंद करने के लिए आप क्लोज ऑल ऐप्स कर सकते हैं।



मोबाइल सेटिंग्स में करें बदलाव

– Whatsapp की सेटिंग्स में जाकर आप वीडियोज, फोटो, ऑडियो के ऑटो डाउनलोड के विकल्प को बंद कर दें।

– Mobile phone में मौजूद ऐप्स के ऑटो अपडेट को बंद कर दें।

– फोन में मौजूद गैर जरूरी एप को अनइंस्टॉल कर दें।

– ऐप को इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखें कि वह कहीं वे गैर जरूरी परमिशन तो नहीं मांग रहा है।