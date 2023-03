स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। देशभर में एसबीआई (State Bank Of India) के 43 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी ने साल 2017 में अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए YONO (You Only Need One) ऐप लॉन्च किया था। SBI यूजर्स Google Play Store और Apple App Store से अपने ऐंड्रॉयड व iOS डिवाइस पर YONO ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।

SBI के YONO प्लैटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए फाइनैंशल और नॉन-फाइनैंशल सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। इनमें नेट बैंकिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना, फ्लाइट, ट्रेन, बस और टैक्सी आदि जैसे बुकिंग ट्रैवल ऑप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग और मेडिकल बिल पे करने समेत कई फीचर्स शामिल हैं।

एसबीआई ग्राहक आसानी से अपनी लॉगइन डिटेल के साथ YONO ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि, सिक्यॉरिटी कारणों के चलते बैंक अपने ग्राहकों से हर बार ऐप एक्सेस करने के दौरान लॉगइन पासवर्ड मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स SBI अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि वे अपना यूजरनेम और पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर आप भी अपनी YONO लॉगइन इन्फर्मेशन भूल गए हैं तो यूजरनेम और पासवर्ड को कैसे रीसेट करें। जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका…

SBI यूजरनेम को रीसेट करने का तरीका…

सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट onlinesbi.com पर जाएं

Personal Banking ऑप्शन में जाकर Login सिलेक्ट करें

अपने अकाउंट की जानकारी भरने की जगह इसके बाद Forgot username/login password बटन पर क्लिक करें

अब ड्रॉपडाउन मेन्यू से forgot my username सिलेक्ट करें और फिर पॉप विंडो पर दिए Next बटन पर क्लिक करें

CIF number, country, registered mobile number और captcha code जैसी जरूरी जानकारी भरें

Submit बटन पर टैप करें

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करने के बाद Confirm बटन पर टैप करें

इसके बाद आपको स्क्रीन पर नया YONO SBI लॉगइन यूजरनेम दिख जाएगा और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा।

SBI YONO account के लिए पासवर्ड कैसे रीसेट करें