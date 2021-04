How to register for covid vaccine hindi: कोरोना महामारी से बचाव के लिए 1 मई से अब 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर आप 28 अप्रैल से COWIN ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइये जानते हैं कि कैसे और कहां से रजिस्ट्रेशन कराएं।

कोरोना टीका के तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले COWIN ऐप पर और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी शुरुआती 28 अप्रैल से होने जा रही है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि 18 साल के अधिक आयु वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव होगा या नहीं। अगर वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता है तो आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

ऐसे करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

कोरोना टीका लगवाने की चाहत रखने वाले लोगों को कोविन वेबसाइट (cowin.gov.in) पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद, बेनेफिशियरी को चार प्रकार की जानकारी देनी होगी। इसमें टीकाकरण के दौरान जो फोटो आईडी दिखानी होगी, उसकी जानकारी भरनी होगी। साथ ही उम्र और जेंडर को भी बताना होगा और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा Co-WIN ऐप डाउनलोड कर खुद को रजिस्‍टर कर सकते हैं।



ऑन-साइट रजिस्‍ट्रेशन

सेल्‍फ-रजिस्‍टर कराने में असमर्थ हैं तो तो नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। वहां आप खुद को रजिस्‍टर करा सकते हैं। एक वैध पहचान पत्र और को-मॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट (अगर लागू है तो) ले जाना न भूलें। कई राज्यों के कुछ वेक्सीनेशन सेंटर पर बगैर प्री रजिस्ट्रेशन के भी पहुंच सकते हैं। हालांकि तीसरे चरण में इस प्रक्रिया में बदलाव होगा या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।



पहचान पत्र में क्या-क्या कर सकते हैं इस्तेमाल

पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ वाला पेंशन कार्ड आदि। इन्हें आप टीकाकरण के दौरान अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान उसी दस्तावेज का नंबर एंटर करें।