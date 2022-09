WhatsApp एक ऐसा ऐप है जिसे दुनियाभर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। Meta के मालिकाना हक वाली इंस्टेंट मैसिजंग सर्विस व्हाट्सऐप सबेस ज्यादा पॉप्युलर और यूजर बेस रखती है। बात करें UPI Payments Interface (UPI) की तो चाहें किराने की दुकान पर पेमेंट करना हो या परिवार-दोस्तो को पैसे भेजने हों, इससे ज्यादा आसान तरीका और कुछ नहीं है। WhatsApp Payments फीचर के साथ अब यूपीआई बेस्ड पेमेंट करना और आसान हो गया है। यूजर एक मैसेज भेजने की तरह ही किसी भी दूसरे यूजर को पैसे भेज सकते हैं।

व्हाट्सऐप पर UPI पेमेंट्स के लिए आपको चैट में जाकर ‘₹’ पर टैप करना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह व्हाट्सऐप के जरिए आसानी से यूपीआई पेमेंट की जा सकती है।

Step 1

UPI के साथ बैंक अकाउंट एड करने के लिए यूजर के पास एक भारतीय बैंक का ऐक्टिव अकाउंट होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट का प्राइमरी फोन नंबर, आपके व्हाट्सऐप अकाउंट के नंबर से मैच होना चाहिए। व्हाट्सऐप पर इन स्टेप्स के जरिए किसी के भी साथ पैसों का लेनदेन किया जा सकता है।

सबसे पहले उस व्यक्ति की चैट खोलें जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं और Payments पर टैप करें। इसके बाद Attach > Payment instead पर टैप करें। अब अमाउंट एंटर करें। और फिर Next के बाद Get Started पर टैप करें।

व्हाट्सऐप के जरिए पेमेंट करने के लिए Payments Terms and Privacy Policy को स्वीकार करना होगा। पेमेंट की शर्तों और प्रिवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के लिए Accept and Continue पर टैप करें।

अब बैंक लिस्ट से अपने बैंक के नाम पर टैप करें। फिर Verify via SMS पर टैप करें और Allow करें। बता दें कि अगर आपने पहले से व्हाट्सऐप को फोन कॉल करने और मैनेज करने की परमिशन दे रखी है तो आपको इस बार कोई परमिशन नहीं देनी होगी। अब उस बैंक अकाउंट पर टैप करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिसमें व्हाट्सऐप के जरिए पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड वेरिफाई करने के लिए Continue पर टैप करें। इसके लिए Verify your debit card details में जाकर Verify Card पर टैप करें।

Step 2

व्हाट्सऐप में बैंक अकाउंट एड करने के बाद आप किसी भी कॉन्टैक्ट को पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिसे पैसे भेजना चाहते हैं उसकी चैट खोलें। फिर पेमेंट आइकन ‘₹’ पर टैप करें। अब अमाउंट एंटर करें और फिर Next टैप कर Send Payment पर टैप करें।

Step 3

अब UPI पिन एंटर करके पेमेंट को वेरिफाई करें। ध्यान रहे कि पैसे भेजने से पहले हमेशा UPI पिन कन्फर्म करने को कहा जाएगा। अगर आपने अपना यूपीआई पिन सेटअप नहीं किया है तो आप डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और एक्सपायरी डेट डालकर सेटअप कर सकते हैं।

Step 4

इसके बाद अपनी पेमेंट के स्टेटस को कन्फर्म करें। आपकी पेमेंट सफल हुई है या नहीं, इसके लिए आप चैट में जाकर ट्रांसफर का स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर पेमेंट सेटिंग्स में जाकर ट्रांजैक्शन देख सकते हैं।