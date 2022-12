How to Link Aadhaar-Voter ID Link: 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी भारतीयों को वोट करने का अधिकार है। देश में एक शख्स, एक वोट (One Person, One Vote) के आधार पर चुनाव में वोट किए जाते हैं। अगर किसी के पास एक नाम से ही मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Cards) हैं तो यह गैर-कानूनी है। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ही भारत सरकार ने इंडिविजुअल वोटर आईडी कार्ड (EPIC) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक करने जैसा जरूरी कदम उठाया है।

इंडियन एक्सप्रेस (Indian Express) को एक RTI में चुनाव आयोग ने भी हाल ही में यह जानकारी दी है कि देश में 54.32 करोड़ आधार कार्ड को अभी तक मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। आधार कार्ड एक यूनिक आईडी (Unique ID) होती है जिसे देश में हर व्यक्ति के लिए पहचान-पत्र के तौर पर जारी किया जाता है। आधार कार्ड में एक नागिरक की बायोमीट्रिक इन्फर्मेशन जैसे फिंगरप्रिंच और आइरिश स्कैन जैसी जानकारी दर्ज की जाकती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक आधार कार्ड ही रख सकता है। आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराकर कोई भी नागरिक नकली और मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड नहीं रख पाएगा। हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जिससे आप Aadhaar-Voter ID Card को लिंक कर सकते हैं।

आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया

Aadhaar- EPIC (वोटर आईडी कार्ड) को NVSP पोर्टल (National Voter’s Service Portal) पर जाकर लिंक किया जा सकता है। जानें आधार-वोटर कार्ड को मल्टीपल चैनल के जरिए लिंक कैसे करें…

NVSP Portal के जरिए आधार-वोटर आईडी कार्ड को यूं करें लिंक (Linking on NVSP Portal)

सबसे पहले भारत सरकारी की आधिकारिक NVSP वेबसाइट पर जाएं और फिर अपना राज्य, जिला और पर्सनल डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम एंटर करें

सारी जानकारी भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आपकी जानकारी सरकारी डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी से मेल खाती है तो आपकी डिटेल स्क्रीन पर दिखेंगी।

स्क्रीन पर बांयी तरफ Feed Aadhaar No ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर आपको पॉप-अप विंडो दिखेगी, जहां आपको आधार कार्ड के मुताबिक अपना नाम, अपना EPIC नंबर, आधार नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंटर करें।

सभी जानकारी ठीक से भरन के बाद submit पर क्लिक करें।

इसके बाद स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगी, जिसमें आपके आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के आवेदन को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने की जानकारी होगी।

SMS के जरिए आधार-वोटर आईडी कार्ड को ऐसे करें लिंक (Aadhaar-Voter ID Seeding through SMS)

आपके आधार कार्ड को EPIC कार्ड से SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। देखें पूरा तरीका

उदाहरण के लिए सबसे पहले ECILINK XYZ1234567 562215678207 लिखकर 166 या 51969 पर भेज दें। XYZ1234567 वोटर आईडी कार्ड नंबर और 543215678232 आधार नंबर है।

फोन के जरिए आधार-वोटर आईडी कार्ड को ऐसे करें लिंक (Aadhaar-Voter ID Seeding throug Phone)

खासतौर पर आधार-वोटर आईडी कार्ड के लिए बनाए गए कॉल सेंटर पर कॉल करके भी दोनों पहचान-पत्र को लिंक किया जा सकता है।

यूजर्स 1950 पर सप्ताह के कामकाजी दिनों के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। 1950 पर कॉल करके आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जा सकता है।

बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए आधार-वोटर कार्ड ऐसे लिंक करें (Aadhaar-Voter Id Seeding through Booth Level Officers)

आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को ऐप्लिकेशन देकर भी अपने आधार कार्ड और EPIC (वोटर आईडी) कार्ड को लिंक कर सकते हैं

इसके बाद BLO एक डोर-टू-डोर सर्वे करके आपकी जानकारी को रिकॉर्ड करेगा।

जानकारी को कलेक्ट करने के बाद आपकी डिटेल को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा।

इसके अलावा, e-Seva सेंटर, स्पेशल कैम्प और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर (Voter Facilitation Centres) पर भी आधार-वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जा सकता है। आप अपने स्थानीय वोटर ऑफिस पर जाकर इन स्पेशल कैम्प को आयोजित किए जाने से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

Aadhaar-Voter ID लिंकिंग का स्टेटस ऐसे चेक करें (How to check Aadhaar-Voter ID Link Status)

ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से आधार-वोटर आईडी कार्ड लिंक करने के बाद, आपकी ऐप्लिकेशन को अथॉरिटी द्वारा आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। अपनी ऐप्लिकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप NVSP की वेबसाइट पर जाकर Seeding Through NVSP Portal सेक्शन के मुताबिक जाकर जानकारी भर सकते हैं।

प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। इन नोटिफिकेशन में आपके द्वारा पहले से रजिस्टर करने की जानकारी की बात होगी और रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, यह भी बताया जाएगा।