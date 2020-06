how to link pan card with aadhaar card: ऐसे करें लिक

how to link aadhaar with pan card, pan aadhaar link last date: आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को aadhaar card से लिंक करने की तारीख नज़दीक आ रही है। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड (link aadhaar with pan card) से लिंक नहीं कराया है तो आपके पास 30 जून 2020 तक का मौका है।

बता दें कि पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाए। Coronavirus COVID 19 के चलते सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (pan aadhaar link) करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था।

अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड (how to link pan card with aadhaar card) से लिंक नहीं कराया है तो हम आज आपको कुछ काम के स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना किसी मुश्किल के घर बैठे ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा पाएंगे।

1) सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

2) इसके बाद आपको होमपेज पर बायीं तरफ क्विक लिंक ऑप्शन के अंतर्गत कई विकल्प दिखाई देंगे, इन्हीं में से एक विकल्प है, लिंक आधार का, इसपर क्लिक करें।

3) इसके बाद आपके सामने अलग से एक पेज़ खुल जाएगा (pan card aadhaar card link)। इस पेज़ पर आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

4) आपसे इस पेज़ पर पैन कार्ड का नंबर (pan card number), आधार कार्ड नंबर, नाम (आधार कार्ड के अनुसार)।

5) ये सभी जानकारी देने के बाद कैप्चा कोड डालें और फिर नीचे की तरफ दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, इसका मतलब आप घर बैठे चुटकियों में ही लिंक करा पाएंगे।

