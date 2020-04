how to increase internet speed: ऐसे बढ़ाएं स्पीड

how to improve internet speed, Tips and Tricks: देशभर में COVID 19, Coronavirus in India के चलते लॉकडाउन लागू है, ऐसे में ज्यादातर लोग घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल डेटा पर तो वहीं कुछ लोग वाई-फाई पर निर्भर हैं। अधिकतर मामलों में मोबाइल डेटा ब्रॉडबैंड की तुलना में तेज़ी से काम नहीं करता जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है।

यदि आप भी मोबाइल डेटा की धीमी गति से परेशान हैं और इस कारण आपके काम पर असर पड़ रहा है तो हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप डेटा की स्पीड चेक करने के साथ ठीक भी कर सकते हैं।

How To Check Internet Speed: ऐसे करें चेक

एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल के ऐप स्टोर पर वैसे तो कई ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप मोबाइल नेटवर्क की स्पीड का पता लगा सकते हैं। इंटरनेट की धीमी स्पीड का एक कारण आपकी लोकेशन भी हो सकती है। आप यदि ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप speedtest.in पर जाकर भी मोबाइल नेटवर्क की अपलोड एवं डाउनलोड स्पीड का पता कर सकते हैं।

how to increase internet speed: ऐसे करें ठीक

फोन को करें रीस्टार्ट: फोन रीस्टार्ट करने का यह तरीका काफी सरल है। मोबाइल को रीस्टार्ट करने से फोन नेटवर्क को फिर से सर्च करता है, ऐसा करने से कई बार स्पीड बढ़ जाती है।

फ्लाइट मोड: फोन को रीस्टार्ट करने के अलावा दूसरा विकल्प यह भी है कि फोन में दिए फ्लाइट मोड को पहले ऑन करें और फिर सेकेंड बाद इसे डिसेबल या कह लीजिए बंद करें। ऐसा करने से मोबाइल फिर से नेटवर्क को सर्च करता है और स्पीड बढ़ जाती है।

डेटा यूसेज की करें जांच: ज्यादातर प्लान्स डेटा लिमिट के साथ आते हैं, ऐसे में डेटा लिमिट समाप्त होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको डेटा यूसेज को भी एक बार जांच लेना चाहिए। यदि आपकी डेटा लिमिट समाप्त हो गई है तो आपको अलग से एड-ऑन प्लान या कह लेना होगा।

डिसेबल करें ऑटो डाउनलोड अपडेट: कई बार ऐसा होता है कि ऐप अपडेट के लिए ऑटो डाउनलोड विकल्प ऐनेबल रहता है। यदि आपको मोबाइल डेटा की स्पीड को लेकर परेशानी हो रही है तो इसे डिसेबल कर दें। जब आपको नेटवर्क अच्छा मिले तो आप इन्हें अपडेट कर लें।

फोन में नेटवर्क सेटिंग में करें ये बदलाव: कई बार यदि फोन के नेटवर्क सेटिंग में कुछ बदलाव करने के वजह से भी मोबाइल डेटा की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि आप नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करें। ऐसा करने से स्पीड पहले की तुलना बेहतर हो सकती है।

