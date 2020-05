how to extend battery life, tips and tricks: स्मार्टफोन्स ने कई तरीकों से हमारी लाइफ आसान बना दी है, कई ऐसे काम हैं जो स्मार्टफोन्स की मदद से काफी आसान हो गए हैं। ऐआप बाहर हो और आप फोन को चार्ज नहीं कर सकते और ऐसे में फोन की बैटरी (battery life) भी अगर साथ ना दे तो परेशानी होती है। आप भी फोन की बैटरी को बार-बार चार्ज कर-करके थक गए हैं तो जरूरत है फोन की थोड़ी देखभाल या कह लीजिए केयर करने की।

कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आज आपको 5 ऐसी जरूरी और आसान टिप्स की जानकारी देंगे जो फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है।

How to Improve Battery Life: GPS लोकेशन को करें बंद

जीपीएस बैटरी की काफी खपत करता है। कई ऐप्स बेहतर अनुभव देने के लिए लोकेशन एक्सेस मांगते हैं जिस वजह से भी बैटरी की खपत तेजी से होती है। जब आपको जरूरत हो तभी जीपीएस को ऑन करें नहीं तो बंद ही रखें।

जीपीएस को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Settings में जाकर लोकेशन सर्विस को बंद करना होगा। कुछ Android Smartphones बिना जीपीएस के भी लोकेशन का पता लगाने के लिए मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई या ब्लूटूथ पर निर्भर होते हैं जिससे बैटरी की बचत होती है। आपको लोकेशन या फिर जीपीएस ऑप्शन नोटिफिकेशन पैनल में भी मिल जाएगा।

How to Improve Battery Life: ज्यादा बैटरी खपत करने वाले एप्स को हटाएं

कई बार ऐसा होता है कि कुछ एप्स बग्स या फिर अन्य किसी खामी के चलते ज्यादा बैटरी खपत करते हैं। ऐसे में आप बैटरी यूसेज को मॉनिटर कर ऐसे एप्स का पता लगा सकते हैं।जांच करने के लिए सेटिंग्स में जाकर बैटरी ऑप्शन में जाएं और ऐसे एप्स को मॉनिटर करें जो बैटरी की ज्यादा खपत कर रहे हैं। एप्स का पता लगने पर आप ऐसे एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

How to Improve Battery Life: Dark Mode को रखें ऑन

आजकल ज्यादातर Android स्मार्टफोन्स डार्क मोड ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, इस विकल्प को ऐनेबल करने के बाद यूजर इंटरफेस में डार्क थीम अप्लाई हो जाती है। यदि आपके फोन में ओलेड स्क्रीन है तो यह मोड आपके फोन की बैटरी बचाने में मदद करता है।

ओलेड पैनल को बैकलाइट की जरूरत नहीं होती तो ऐसे में डार्क थीम अप्लाई करने से फोन की बैटरी खपत कम होती है। मतलब यह हुआ कि अगर आप फोन की बैटरी बचाना चाहते हैं तो डार्क मोड को ऐनेबल कर सकते हैं।

How to Improve Battery Life: बैकग्राउंड में एप्स को लिमिट करें

कई बार ऐसा होता है कि एप को इस्तेमाल करने के बाद भी वह बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। कई बार हम एप को इस्तेमाल करने के बाद सीधा होम बटन पर टैप कर देते हैं और हमें लगता है कि एप बंद हो गया लेकिन नहीं एप बैकग्राउंड में चलता रहता है।

जब आप एप को इस्तेमाल कर लें तो सबसे पहले रिसेंट एप्स में जाकर उन एप्स को बंद करें जिनकी एप को जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कुछ एप्स को बैकग्राउंड में चलने से रोक भी सकते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग्स को खोलें और एप्स ऑप्शन में जाकर उस एप का चयन करें जिसे आप बैकग्राउंड में चलता देखना नहीं चाहते हैं। इसके बाद पावर सेवर या बैटरी ऑप्शन पर जाकर Don’t run in background पर टैप करें।

How to Improve Battery Life: लाइट एप्स पर करें स्विच

Google Play Store पर ज्यादातर एप्स के लाइट वर्जन उपलब्ध हैं जैसे कि Facebook Lite, Messenger Lite आदि। ये ना केवल आपके फोन के स्टोरेज को बचाते हैं बल्कि बैटरी खपत को कम करने में भी मदद करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐप्स को वेब बेस्ड इंटरफेस पर भी यूज किया जा सकता है।

