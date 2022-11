WhatsApp दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। Meta के मालिकाना हक वाले पॉप्युलर मैसेजिंग ऐप में लगातार नए फीचर्स आ रहे हैं। अब कंपनी ने ट्विटर पर अपने उस फीचर का ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार यूजर्स को सालों से था। अब व्हाट्सऐप यूजर्स (WhatsApp Users) ऑनलाइन रहकर भी अपनी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। यानी यूजर अपनी सुविधा के मुताबिक, Online Status को चुनिंदा यूजर्स के लिए सेट करके दिखा सकते हैं।

नए फीचर के साथ व्हाट्सऐप यूजर्स यह फैसला कर पाएंगे कि वे किसे अपना ऑनलाइन स्टेटस दिखाना चाहते हैं और किसे नहीं। इस फीचर के साथ यूजर्स ऑनलाइन रहकर अपने कॉन्टैक्ट से चैट कर पाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह ऑनलाइन हैं।

बता दें कि इससे पहले व्हाट्सऐप की प्राइवेसी सेटिंग में ऑनलाइन स्टेटस डिफॉल्ट पर सेट रहता था। और कोई भी यूजर Last Seen और Online, Profile Photo (प्रोफाइल फोट), जानकारी और रीड रीसिप्ट (Read Receipts) जैसी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस अपडेट भी सभी के लिए डिफॉल्ट सेट रहता है।

how to use hide your online status

नए व्हाट्सऐप फीचर को इस्तेमाल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

Step 1: सबसे पहले ऐंड्रॉयड और iOS यूजर्स को अपना व्हाट्सऐप अपडेट करने की जरूरत होगी

Step 2: सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सऐप खोलें

Step 3: अब Settings मेन्यू में जाएं

Step 4: फिर Privacy ऑप्शन में जाएं

Step 5: Last seen and online पर टैप करें

Step 6: अब यहां दिख रहे who can see when I’m online ऑप्शन मिलेगा

Step 7: अपनी जरूरत के मुतबिक, Everyone या Same as last seen का ऑप्शन चुनें

बता दें कि कई साल पहले व्हाट्सऐप ने Last Seen ऑप्शन को टर्न ऑफ करने वाले फीचर को लॉन्च किया था। इससे पहले हर कोई यह देख पाता था कि व्हाट्सऐप यूजर ने आखिरी बार कब व्हाट्सऐप का इस्तेमाल किया है।