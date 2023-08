Elon Musk के Twitter से आप भी कर सकते हैं लाखों की कमाई, जानें वो तरीका जिससे X यूजर्स हुए मालामाल

How to earn money on elon musk’s X: एलन मस्क ने हाल ही में वेरिफाइड यूजर्स के खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर किए हैं। जानें पूरा मामला…

X यूजर्स अब ट्विटर से अपनी पोस्ट के जरिए कमाई कर सकते हैं।

Earn money from Twitter: X नाम से नई पहचान बना चुका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter एक बार फिर सुर्खियों में है। अब X अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद क्रिएटर्स को भारी-भरकम पैसों के साथ मालामाल कर रहा है। ये पैसे ट्विटर के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) के नए एड रेवेन्यू-शेयरिंग प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे हैं। बता दें कि मस्क ने फरवरी में सबसे पहले Ad Revenue-Sharing Program का ऐलान किया था। आपको बता दें कि X पर यूजर्स के लिए दो क्रिएटर मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम मौजूद हैं। एड-रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स अपने ट्वीट्स पर दिखाए जा रहे विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं। जो क्रिएटर इस प्रोग्राम के लिए योग्यता रखते हैं वो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वेरिफाइड यूजर की ट्वटिर पोस्ट पर आने वाले जवाबों में दिखने वाले एड के ऑर्गेनिक इम्प्रेशन से जेनरेट होने वाले एड रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है। साफ शब्दों में समझाएं तो ट्विटर आपके ट्वीट में दिखने वाले एड से होने वाली कमाई का एक हिस्सा अपने यूजर्स के साथ शेयर करेगा। वहीं सब्सक्रिप्शन क्रिएटर्स एक दूसरा प्रोग्राम है जिसकी मदद से क्रिएटर्स ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले कॉन्टेन्ट से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्रिएटर सबसे ज्यादा इंगेज रहने वाले उन फॉलोअर्स से पैसे कमा सकते हैं जो उनके एक्सक्लूसिव कॉन्टेन्ट के लिए हर महीने फीस भरते हैं। ट्विटर के मुताबिक, इस प्रोग्राम के लिए साइनअप करने वाले क्रिएटर्स को ट्विटर रेवेन्यू का 97 प्रतिशत तक पैसा देगा। Also Read जीमेल में अब फटाफट ट्रांसलेट हो जाएगा आपका ईमेल, फोन में ऐसे यूज करें नया फीचर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इन दोनों प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप भी X से कमाई करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें: ट्विटर सब्सक्रिप्शन क्रिएटर प्रोग्राम के लिए जरूरी योग्यता (Twitter Subscription creator program) – आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

– अकाउंट नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर और हेडर इमेज के साथ एक कंप्लीट प्रोफाइल।

– आपका ईमेल एड्रेस वेरिफाइड हो।

– अपने अकाउंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करें।

– ट्विटर यूजर एग्रीमेंट या ट्विटर के कॉन्टेन्ट मॉनिटाइजेशन स्टैंडर्ड के बार-बार उल्लंघन का रिकॉर्ड ना हो।

– आपकी प्रोफाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी, ब्रैंड या ऑर्गनाइजेशन का जिक्र ना हो। ना ही फेक आइडेंटिटी हो जिससे दूसरे लोगों को धाखा हो।

– आप Twitter Blue सब्सक्राइबर हों। या Twitter Verified Organisations से जुड़े हों।

– एक एक्टिव ट्विटर अकाउंट जो 3 महीने या ज्यादा समय से एक्टिव हो।

– कम से कम 500 एक्टिव फॉलोअर्स

– आपने पिछले 30 दिनों में आपने X पर कॉन्टेन्ट पोस्ट किया हो एड-रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के लिए जरूरी योग्यता (Twitter Ad-Revenue Sharing Program) – X Premium या Verified Organisations का सब्सक्रिप्शन

– पिछले 3 महीनों में आपकी कुल पोस्ट पर कम से कम 15 मिलियन ऑर्गेनिक इम्प्रेशन

– कम से कम 500 फॉलोअर्स क्रिएटर्स Ads Revenue Sharing और Creator Subscriptions को अलग-अलग सेटअप कर पाएंगे। एक बार एड-रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के लिए योग्य होने के बाद आप Stripe के साथ पेमेंट अकाउंट सेटअप कर सकेंगे। इस अकाउंट को iOS और ऐंड्रॉयड ऐप के अलावा वेब पर मेन्यू में दिखने वाले Monetization सेक्शन में सेटअप किया जा सकता है। Join and setup payouts पर क्लिक करें। इसके बाद अपने शेयर को रिसीव करने वाले अकाउंट को सेटअप करने के लिए आप Stripe पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार अकाउंट सेटअप और सभी जरूरी योग्यताएं पूरी करने और 50 डॉलर से ज्यादा कमाई होने पर आपको नियमित तौर पर पैसे मिलने लगेंगे।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram