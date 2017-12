आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें, जानिए पूरा तरीका

आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास हो गया है। इसे सरकार भी जरूरी कामों में अनिवार्य करती जा रही है। अब हर जगह तो आप इसे अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको UID नंबर या एनरॉलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आधार कार्ड की हार्ड कॉपी मिल चुकी है तो उसपर लिखे नंबर को किसी सुरक्षित स्थान पर लिखकर रख लें। अगर आपने आधार कार्ड खो दिया है तो एनरोलमेंट आईडी जानने के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को तलाशें, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी। आधार नंबर मिलने के बाद आप इसका इस्तेमाल अपने आधार कार्ड की कॉपी डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं। इसका तरीका भी बेहद आसान है।

ऐसे करें e-aadhaar डाउनलोड

1- UIDAI की वेबसाइट पर e-Aadhaar पेज पर जाएं।

2- इसके बाद I have के पास में Aadhaar सिलेक्ट करें।

3- अपना आधार नंबर एंटर करें। पूरा नाम और अपने घर का पिन कोड भी डालें।

4- Enter above Image Text बॉक्स में ऊपर दिख रहे टेक्स्ट को टाइप करें।

5- Get One Time Password पर क्लिक करें।

6- अगर आप पॉप-अप बॉक्स में कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो यह वन-टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप चाहें तो Cancel पर क्लिक करके इसे अपने ईमेल पर भी मंगवा सकते हैं।

7- Enter OTP के पास वाले बॉक्स में पासवर्ड डालें।

8- Validate & Download पर क्लिक करें। इस तरह आपके आधार की डिजिटल कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे खोलने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि आधार कार्ड को खोलने के लिए पासवर्ड आपका एरिया पिन कोड होता है जो भी आधार में दर्ज होता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App