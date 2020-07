whatsapp chat transfer: जानें, Whatsapp tips and tricks के बारे में

whatsapp chat transfer to new phone, WhatsApp Tips and Tricks: यूजर जब एक फोन से दूसरे फोन पर या कह लीजिए पुराने फोन से नए स्मार्टफोन पर स्विच करता है तो उनके सामने पिछले फोन से डेटा और चैट ट्रांसफर कैसे करें ये सवाल उनके मन में आने लगता है।

आप भी अगर पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन पर स्विच हो रहे हैं तो आप अपने WhatsApp चैट्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आइए आपको इस बात की जानकारी देते हैं।

Whatsapp Tips: Google Drive or iCloud करेगा मदद

व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने का एक आसान तरीका ये है की आप गूगल ड्राइव या फिर आई क्लाउड पर अपने चैट्स का बैकअप रख लें और फिर आप नए स्मार्टफोन पर स्विच करने के बाद इन्हें रीस्टोर कर सकेंगे।

Whatsapp Chat Transfer: WhatsApp Android

1) सबसे पहले अपने पुराने फोन में WhatsApp ओपन करें और फिर दाहिनी तरफ दिख रहे तीन डॉट मैन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग्स पर टैप कर चैट्स में जाकर चैट्स बैकअप पर क्लिक करें।

2) आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं की चैट का बैकअप (हर सप्ताह, मंथली आदि) खुद ब खुद हो जाए या फिर आप मैनुअली करना चाहते हैं।

ऐसा करने से आपका बैकअप गूगल ड्राइव पर सेव होता जाएगा और जैसे ही आप नए फोन पर स्विच करेंगे तो आपको पुराने चैट्स, मीडिया को रीकवर करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे तो आपके चैट्स, फोटो, वीडियो आदि आपको फिर से नए फोन में दिखने लगेंगे।

जरूरी टिप- अगर आप iOS से ऐंड्रॉयड या ऐंड्रॉयड से iOS पर मूव कर रहे हैं तो आप नई डिवाइस में पुरानी चैट रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि iOS गूगल ड्राइव से और ऐंड्रॉयड iCloud से रीस्टोर नहीं करता।

Whatsapp Chat Transfer To PC: मैनुअल बैकअप (एंड्रॉयड)

ये ऑप्शन उन यूजर्स के लिए जो चैट हिस्ट्री ऑनलाइन सेव नहीं करना चाहते हैं।

1) सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर/लैपटॉप से यूएसबी कैबल के जरिए कनेक्ट करें। इसके बाद आपको व्हाट्सएप डेटाबेस में जाना होगा जो आपके डिवाइस के इंटरनल मैमोरी में होगा।

2) इसके बाद आपको बैकअप फाइल्स को सर्च करना होगा, आपको डेट लिखी नज़र आएगी। उदाहरण के लिए आपको फाइल का नाम, ‘msgstore-2020-07-10.db.crypt1’ नाम से दिखाई देगा। फाइल मिलने के बाद इसे अपने सिस्टम में कॉपी कर लें, अगर चैट हिस्ट्री का खुद-ब-खुद बैकअप हुआ होगा तो इसमें आपको बैकअप की तारीख नहीं दिखेगी।

3) नए डिवाइस में व्हाट्सएप इंस्टॉल करने से पहले इस बात को ध्यान में जरूर रखें की आपको ऐप ओपन नहीं करना है। फाइल को अपने नए स्मार्टफोन के डेटाबेस फोल्डर में कॉपी करें, अगर आपको कोई डेटाबेस फोल्डर दिखाई नहीं देता है तो आप एक नया डेटाबेस फोल्डर क्रिएट कर फाइल को उसमें पेस्ट करें।

4) इसके बाद नए डिवाइस में व्हाट्सेप ओपन करें, ऐप आपको दिखाएगा की मैसेज बैकअप है, आपको केवल रीस्टोर ऑप्शन पर टैप करना होगा। ऐसा करने से आपको सभी पुराने चैट्स रीस्टोर हो जाएंगे।

