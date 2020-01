Realme Content Recommendation Feature: रियलमी ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है कि कंपनी अपने कई स्मार्टफोन के लिए एक नए अपडेट को रोल आउट कर रही है। बता दें कि अपडेट के साथ ColorOS 6 या उससे ऊपर के ओएस पर चलने वाले Realme स्मार्टफोन में नए ‘कंटेंट रिकमेंडेशन’ फीचर को जोड़ा जाएगा।

इसका मतलब Xiaomi Smartphones की तरह अब रियलमी यूज़र्स को भी स्मार्टफोन में विज्ञापन नज़र आएंगे। आज हम अपनी खबर के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी देंगे कि Realme यूज़र इन विज्ञापन को दिखने से कैसे रोक सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ‘कंटेंट रिकमेंडेशन’ फीचर ऐप्स और कमर्शियल लिंक को प्रमोट करेगा।

जैसा शाओमी (Xiaomi) के मीयूआई (MIUI) ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। Realme यूज़र्स को दो जगह विज्ञापन नज़र आएंगे, एक तो पैज़ मैनेजर ऐप और दूसरा सिक्योरिटी चैक पेज में। सिक्योरिटी चैक पेज़ में मतलब जब यूज़र नए ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे तब। जैसे कि शाओमी के मी सिक्योरिटी ऐप में जब यह नए ऐप्स को स्कैन करता है उस वक्त विज्ञापन दिखते हैं। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन विज्ञापन को हटाने के लिए एक तरीका भी मौजूद है।

Turn Off ads on Realme smartphones: रियलमी स्मार्टफोन में आपको विज्ञापन नज़र आए इसके लिए प्रोसेस काफी आसान है लेकिन इसके लिए आपको नीचे बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

Also Read

How to disable ads in Realme smartphones: जानें तरीका (फोटो- द मोबाइल इंडियन)