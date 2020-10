Google Maps Location History: क्या आप भी नेविगेशन के लिए Google के गूगल मैप्स फीचर का इस्तेमाल करते हैं, यदि हां तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। अगर आप गूगल मैप्स फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप आपके हर मूव को ट्रैक करता है। ऐप रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की जानकारी भी प्रदान करता है।

क्या आप भी Google Maps का इस्तेमाल करने के बाद ऐप में से अपनी लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है की कैसे डिलीट करें तो हम आज आपको इस बात की विस्तार से जानकारी देंगे।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की Google लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करने का विकल्प प्रदान करता है। यूज़र्स को दो ऑप्शन मिलते हैं या तो वह मैनुअली हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप ऑटोमैटिकली डिलीट का भी विकल्प मिलता है।

Google Maps Location History: ये स्टेप्स आएंगे काम

1) सबसे पहले फोन में गूगल मैप्स ऐप को खोलिए।

2) इसके बाद दाहिनी तरफ अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें।

3) यहां आपको Your Timeline पर क्लिक करना है।

4) ऐसे करने पर आपकी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी और फिर दाहिनी तरफ दिख रहे तीन डॉट मैन्यू पर क्लिक करें।

5) जैसे ही आप तीन डॉट मैन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेटिंग्स और प्राइवेसी ऑप्शन मिलेगा, इसपर टैप करें।

6) इसके बाद आपको लोकेशन सेटिंग्स में जाना है।

7) लोकेशन सेटिंग्स में आपको ऑटोमेटिकली डिलीट लोकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा।

8) जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने चार विकल्प आ जाएंगगे। पहला विकल्प में 3 महीने तक डेटा रहेगा, दूसरे विकल्प में 18 महीने तक और तीसरे विकल्प में 36 महीने तक डेटा रहने के बाद खुद-ब-खुद डिलीट हो जाएगा।

9) ऊपर बताए गए तीनों में से किसी भी विकल्प को चुनने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको उस विकल्प के बारे में जानकारी मिलेगी जिसका आपने चयन किया है, नीचे आपको कंफर्म और कैंसल करने का विकल्प मिलेगा।

ये भी पढ़ें- Best Smartphones under 15000: 15 हजार के बजट वालों के लिए ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

Google Maps Location History: मिलेंगे ये दो विकल्प भी

ये तो हुई बात ऑटोमैटिकली डिलीट की, इसके अलावा आपको एक डिलीट लोकेशन हिस्ट्री रेंज और डिलीट ऑल लोकेशन हिस्ट्री के भी विकल्प मिलेंगे। रेंज वाले विकल्प में आप जिस तारीख से जिस तारीख तक की लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं उसे सेट करें और फिर डिलीट कर दें।

ये भी पढ़ें- Tech Tips: रखना है WhatsApp Chats को सिक्योर तो ये 3 तरीके आएंगे आपके काम

वहीं, डिलीट ऑल हिस्ट्री में आप I understand and want to delete विकल्प पर टैप करने के बाद डिलीट बटन पर क्लिक कर अपनी पूरी लोकेशन हिस्ट्री को एक साथ डिलीट कर सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है की एक बार गूगल मैप्स लोकेशन हिस्ट्री डिलीट होने के बाद ना ही आप और ना ही Google इसको फिर से एक्सेस कर सकेगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो