Gmail यूजर हैं तो आपके बेहद काम आएंगी ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स

Gmail Account, Tips and Tricks: जीमेल दुनियाभर में सबसे लोकप्रिय ई-मेल प्लेटफॉर्म में से एक है और यह अधिकतर लोगों की लाइफ का हिस्सा है। आप भी जीमेल (Gmail Google) यूजर हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है, हम आज आपको 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने जीमेल अकाउंट का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और ये काम की टिप्स सभी जीमेल यूजर को पता होनी चाहिए।

How to delete a Gmail account

अगर आप किसी कारण से अपना जीमेल अकाउंट नहीं रखना चाहते और अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आइए बताते हैं कैसे आप अकाउंट को आसानी से डिलीट कर पाएंगे।

सबसे पहले तो myaccount.google.com पर जाएं और फिर बायीं तरफ दिख रहे Data and personalization सेक्शन पर क्लिक करें।

Google Gmail Account: जानें काम के टिप्स एंड ट्रिक्स (एक्सप्रेस फोटो) Google Gmail Account: जानें काम के टिप्स एंड ट्रिक्स (एक्सप्रेस फोटो)

इसके बाद आपको Download, delete or make a plan for your data ऑप्शन में जाएं। यहां आपको डिलीट सर्विस ऑर योर अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद डिलीट योर अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

How to enable Gmail dark mode

एप्स और वेबसाइट में ज्यादातर अब लोग लाइट मोड के मुकाबले डार्क मोड इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे एक तो आंखों पर दबाव कम पड़ता है, इसके अलावा जो फोन या लैपटॉप एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं वह बैटरी बचाने में भी मदद करते हैं।

डेस्कटॉप पर डार्क मोड एक्टिवेट करने के लिए अपने जीमेल अकाउंट को खोलें और फिर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करने के बाद थीम्स पर टैप करें। इसके बाद डार्क थीम को सर्च कर इसपर क्लिक करें और फिर अप्लाई पर टैप करें।

अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक्टिवेट करने के लिए मैन्यू आइकन पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं। इसके बाद आपको जेनरल सेटिंग्स का विकल्प नज़र आएगा इसपर क्लिक करें और थीम ऑप्शन पर जाएं और डार्क को सेट करें। एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि अगर आपका फोन एंड्रॉयड पाई या उससे पुराने वर्जन पर काम करता है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।

How to Schedule email on Gmail

जीमेल अपने यूजर को ईमेल शेड्यूल करने की भी सहूलियत मुहैया कराता है ताकि वह कोई भी जरूरी ईमेल अगर बाद में भी भेजना चाहें तो बिना किसी परेशानी के भेज सकें।

ईमेल शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले तो नया मेल क्रिएट करने के लिए compose ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद सभी जरूरी डिटेल्स भरें जो आपको मेल में भेजनी है।

इसके बाद सेंड बटन के साथ आपको drop down बटन दिखाई देगा, इसपर क्लिक करें शेड्यूल सेंड ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद आप जिस भी समय मेल भेजना चाहते हैं वह तारीख और समय का चुनाव अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं।

Making a Google Meet call via Gmail

गूगल अब जीमेल में भी मीट वीडियो कॉल करने और ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन दिखाता है। अगर आप जीमेल के जरिए गूगल मीट कॉल करना चाहते हैं तो बायीं तरफ दिख रहे नेविगेशन बार में स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करें।

ऐसा करने से वीडियो कॉल के लिए नई विंडो ओपन हो जाएगी और फिर आप ज्वाइनिंग डिटेल्स को उन लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे जिनके साथ आप कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं।



बता दें कि आप गूगल प्ले स्टोर (google play store) से गूगल मीट एप (google meet app download) को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

How to create new Gmail account

अगर आपके पास पहले Yahoo Mail पर ईमेल अकाउंट था और अब आप अपना नया Gmail account खोलना चाहते हैं तो आप ऐसे आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।

सबसे पहले Gmail.com पर जाएं, खुद के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें, यदि आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट के बायीं तरफ दिख रहे वर्क ऑप्शन पर क्लिक करें।



इसके बाद आपको नाम, desired ईमेल एड्रैस और पासवर्ड डालें। इसके बाद फोन नंबर और अलग से कोई दूसरी ईमेल आईडी दर्ज करें। आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए यह दूसरी दर्ज की ईमेल आईडी और फोन नंबर को वेरिफाई करेगा।

