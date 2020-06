how to check pf balance, UMANG App: ऐसे चेक करें बैलेंस (फोटो- उमंग एप)

how to check pf balance in UMANG App: आप भी बिना EPFO की वेबसाइट पर जाए चुटकियों में या कह लीजिए मिनटों में PF अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस बात की जानकारी चाहते हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है। सरकारी एप उमंग एप (UMANG App) की जरिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर चुटकियों में पीएफ खाते में कितने पैसे हैं इस बात का पता लगाया जा सकता है।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि UMANG App एक ऐसा सरकारी एप है जिसकी मदद से लोग एक ही जगह से कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक बात जो पीएफ बैलेंस (how to check pf balance) चेक करने से पहले आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है और वह यह है कि आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास दिया रजिस्टर मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।

नंबर एक्टिव इसीलिए होना जरूरी है क्योंकि उमंग एप के जरिए पीएफ चेक करते हुए आपके नंबर पर ओटीपी आता है। अगर आपके फोन में उमंग एप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर (how to download UMANG App) जाकर एप डाउनलोड कर सकते हैं।

how to check pf balance: UMANG App के जरिए ऐसे करें अपना PF बैलेंस चेक

1) सबसे पहले उमंग ऐप खोलें और फिर होम स्क्रीन पर दिख रहे EPFO विकल्प पर क्लिक करें।

2) ईपीएफओ पर टैप करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे लेकिन पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको इनमें से Employee Centric Services ऑप्शन पर क्लिक करना है।

3) इसके बाद व्यू पासबुक पर क्लिक करें।

4) जैसे ही आप View Passbook पर क्लिक करेंगे आपको UAN नंबर डालने को कहा जाएगा। UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) नंबर दर्ज करें।

5) UAN नंबर डालने के बाद Get OTP पर क्लिक करें।

6) आपके रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा।

7) ओटीपी को डालें और फिर Login ऑप्शन पर क्लिक करें।

8) लॉग-इन करने के बाद आपको कंपनी का नाम दिखेगा, कंपनी के नाम पर क्लिक करें।

9) क्लिक करने के बाद आपके सामने पासबुक खुल जाएगी।

सभी स्टेप्स को फॉलो कर आपको पीएफ खाते में कितने पैसे हैं वो तो दिख जाएगा, अगर आप चाहें तो पासबुक को सबसे नीचे की तरफ दिख रहे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर, पासबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

