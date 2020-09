How to Change UPI PIN in Paytm: आप भी अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने या फिर कैशबैक के लिए Paytm का इस्तेमाल करते हैं, अगर हां तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। कई लोगों ने आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए UPI के जरिए बैंक अकाउंट को लिंक किया होता है और ट्रांजेक्शन के समय केवल पिन डालने से ही काम बन जाता है।

हम सभी Paytm के अलावा भी कई अन्य ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हर ऐप या कह लीजिए की अकाउंट का पासवर्ड या फिर पिन याद रखना आसाना नहीं होता। कई लोगों का ये सवाल होता है की आखिर पेटीएम यूपीआई पिन भूल गए हैं तो इसे रिसेट कैसे किया जा सकता है, आप भी अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए आपको इस बात की विस्तार से जानकारी देंगे।

Paytm UPI PIN: ऐसे करें चेंज

UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूपीआई के जरिए दो बैंक खातों के बीच इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। पेटीएम अकाउंट के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पिन की जरूरत होती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है की हमें पिन याद नहीं रहता तो ऐसे में क्या करें, नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से अपना UPI PIN RESET कर सकते हैं।

How to Reset UPI PIN in Paytm: ऐसे करें रीसेट

स्टेप 1: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में पेटीएम ऐप (Paytm app) को खोलें और फिर बायीं तरफ दिख रही अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर जाकर पेटीएम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेव पेमेंट डिटेल्स पर टैप करें।

Paytm UPI PIN Change: ऐसे बदलें यूपीआई पिन (फोटो- पेटीएम ऐप)

स्टेप 3: इसके बाद आपको यहां सभी कार्ड और जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए गए हैं उनकी जानकारी मिलेगी। आप जिस भी बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन बदलना चाहते हैं उसपर क्लिक करें।

Paytm UPI PIN Change: ऐसे बदलें यूपीआई पिन (फोटो- पेटीएम ऐप)

स्टेप 4: इसके बाद आपको Create New PIN का ऑप्शन दिखाई देगा और Remove Bank का भी विकल्प मिलेगा। आपको क्रिएट न्यू पिन पर टैप करना है।

स्टेप 5: जैसे ही आप क्रिएट न्यू पिन पर टैप करेंगे आपको डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालकर Proceed बटन पर टैप करना है।

स्टेप 6: इसके बाद आप अपना नया यूपीआई पिन डालकर कंफर्म करें, इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन के लिए नए पिन का इस्तेमाल करें।

