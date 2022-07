कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक कहीं जाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेन टिकट बुक करना होता है। हालांकि कन्फर्म ट्रेन टिकट, ट्रेन में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे में काम आती है IRCTC की Tatkal Ticket सुविधा। भारतीय रेलवे की यह सुविधा अचानक यात्रा करने के समय खासा काम आती है। हम आपको बताएंगे कि IRCTC की वेबसाइट पर आप किस तरही Tatkal Train Ticket Book कर सकते हैं। बता दें कि तत्काल टिकट को एक दिन पहले ही बुक किया जा सकता है। AC क्लास के लिए तत्काल बुकिंग का समय सुबह 10 बजे जबकि स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे है।

ध्यान रखें कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC Website पर रजिस्ट्रेशन फ्री है।



IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करने का पूरा तरीका

– यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगइन करें



– इसके बाद From – To स्टेशन की जानकारी भरें, यात्रा की तारीख और Class of travel (स्लीपर, एसी आदि) फिल करें



– ड्रॉपडाउन मेन्यू से Quota में जाकर Tatkal ऑप्शन को सिलेक्ट करें



– तत्काल स्कीम का एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड (ARP) अब दो दिन से घटाकर 1 दिन कर दिया गया है।अगले पेज पर आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए रूट के लिए ट्रेन की लिस्ट आपको दिख जाएगी।



– अगर आप ट्रेन का रूट और टाइमिंग देखना चाहते हैं तो Train Schedule (ट्रेन शेड्यूल) लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।



– ट्रेन लिस्ट में से ट्रेन सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट की गई ट्रेन में Type of Class पर क्लिक करें। ट्रेन लिस्ट के दांयी तरफ Quota ऑप्शन उपलब्ध रहता है।



– इसके बाद सिंगल एडल्ट (वयस्क) यात्री के टिकट का किराया आपको दिख जाएगा।



– अगर आप दूसरी ट्रेन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस ट्रेन के नाम पर क्लिक करें

– सिलेक्ट की गई ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करने के लिए ‘Book Now’ बटन पर क्लिक करें



– तत्काल ई-टिकट के दौरान एक PNR पर 4 अधिकतम 4 यात्रियों की टिकट बुक हो सकती है।



– इसके बाद पैसेंजर रिजर्वेशन पेज खुलेगा, यहां बांयीं तरफ आप ट्रेन का नाम, स्टेशनों के नाम, क्लास और यात्रा की तारीख जांच सकते हैं।



– इसके बाद यात्रियों के नाम, उम्र, लिंग, बर्थ प्रिफरेंस और फूड च्वॉइस सिलेक्ट करें। नाम दर्ज करने के लिए अधिकतम 16 अक्षरों की लिमिट है।



– तत्काल कोटा में सीनियर सिटीज़न (वरिष्ठ नागरिकों) को छूट नहीं मिलती है



– अगर आप चार्ट बनने के बाद ऑटोमैटिक क्लास अपग्रेड चाहते हैं तो Consider for Auto Upgradation विकल्प पर क्लिक करें



– इसके बाद वेरिफिकेशन कोड एंटर करें



– बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े फ्री SMS पाने केल लिए यात्री का मोबाइल नंबर एंटर करें



– अब Continue बटन पर क्लिक करें



– ट्रेन की क्लास, कोटा से जुड़ी जानकारी में बदलाव करना हो तो Back बटन प्रेस कर सकते हैं।



– इसके बाद टिकट की डिटेल, कुल किराया (जीएसटी और कन्वीनियेंस फी) व सीट की उपलब्धता के बारे में जानकारी अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी।



– यात्रियों से जुड़ी किसी भी जानकारी को बदलने के लिए Back बटन को इस्तेमाल किया जा सकता है।



– सभी डिटेल चेक करने के बाद, पेमेंट के लिए Continue बटन पर क्लिक करें।



– सभी पेमेंट ऑप्शन स्पेसिफिक कैटिगरी (क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, वॉलेट और मल्टीपल पेमेंट सर्विस) के तहत ग्रुप होते हैं।



– पेमेंट गेटवे मेन्यू में से अपनी सुविधानुसार पेमेंट ऑप्शन चुनें



– चुनी हुई बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए Pay & Book बटन पर क्लिक करें



– इसके बाद रिजर्वेशन के समय दिए गए मोबाइल नंबर आपको एसएमएस भेज दिया जाएगा।