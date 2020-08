How To Book LPG Gas By Whatsapp, Indane Gas WhatsApp Number: रसोई गैस सिलेंडर कॉल करके बुकिंग करवाना आपको झंझट का काम लगता है तो कोई नहीं हम आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके जरिए बिना कॉल किए झटपट आप अपना गैस सिलेंडर (How to book LPG Cylinder) बुक कर सकते हैं।

आइए आपको इस बात की जानकारी देते हैं की गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए आपको WhatsApp पर किस नंबर पर मैसेज भेजना है, साथ ही क्या है तरीका ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं।

ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गैस कंपनियां व्हाट्सएप के जरिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा दे रही हैं। Indian Oil Corporation ने कुछ समय पहले इंडेन गैस बुकिंग (indane gas whatsapp booking) के लिए इस सुविधा को शुरू किया है।

How to Book Indane Gas Through Whatsapp: ऐसे करें बुकिंग

1) गैस बुकिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में 7588888824 नंबर को सेव करें।

2) नंबर सेव करने के बादWhatsApp एप खोलें, इसके बाद सेव किए नंबर को ओपन करें।

3) चैट बॉक्स ओपन होने के बाद गैस बुकिंग के लिए REFILL लिखकर भेजना होगा।



Indane Gas WhatsApp Number: क्या है नंबर और तरीका, जानें (फोटो- ट्विटर/इंडियन ऑयल) Indane Gas WhatsApp Number: क्या है नंबर और तरीका, जानें (फोटो- ट्विटर/इंडियन ऑयल)

4) अगर आप गैस बुकिंग का स्टेटस जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको STATUS# ऑर्डर नंबर लिखकर सेंड करना होगा।

गैस बुकिंग कराने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की जो भी रजिस्टर नंबर गैस एजेंसी में हो उसी नंबर के जरिए बुकिंग करानी होगी। ऊपर बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करने के बाद गैस सिलेंडर सीधे आपके रजिस्टर पते पर पहुंच जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App।