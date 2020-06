how to book LPG Gas Cylinder: जानें, whatsapp booking number के बारे में

How To Book LPG Gas By Whatsapp: Facebook के इंस्टेंट मैसेजिंग एप WhatsApp पर आप चैट करने के अलावा और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे ही आप अब व्हाट्सऐप के जरिए घर का गैस सिलेंडर (How to book LPG Cylinder) भी बुक करा सकते हैं।

अगर आपको कॉल करके एलपीजी सिलेंडर बुकिंग कराना झंझट का काम लगता है और आप चाहते हैं कि WhatsApp का इस्तेमाल करते करते आपकी रसोई गैस के लिए सिलेंडर बुक हो जाए वो भी झटपट तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि गैस कंपनियां अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सप के जरिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा दे रही हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने कुछ समय पहले व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग (bharat gas whatsapp booking) लेना शुरू किया है।

How to Book Bharat Gas Through Whatsapp: ये है नंबर और ऐसे करें बुकिंग

1) गैस बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में 1800224344 नंबर को सेव करना होगा।

2) नंबर सेव करने के बाद आपको WhatsApp एप खोलना है, इसके बाद सेव किए भारत पेट्रोलियम स्मार्टलाइन नंबर को ओपन करें।

3) चैट बॉक्स ओपन होने के बाद Hi लिखकर सेंड करें। आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा।

4) Hi लिखने के बाद आपको एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 1 या फिर Book टाइप करके सेंड करना है।

गैस बुकिंग कराने से पहले एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको जो भी रजिस्टर नंबर गैस एजेंसी में हो उसकी नंबर के जरिए बुकिंग करानी होगी। ऊपर बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका गैस सिलेंडर सीधे आपके रजिस्टर पते पर पहुंच जाएगा।

