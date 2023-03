Book LPG Cylinder Online: घर बैठे चुटकियों में बुक करें गैस सिलिंडर, बस इन बातों का रखें ध्यान

LPG Gas Cylinder Online Booking: एलपीजी गैस सिलिंडर को Paym App और Paytm website से ऑनलाइन वॉलेट या UPI के जरिए पेमेंट करके बुक करने का ऑप्शन मिलता है।

Book A LPG Gas Cylinder Online: कुछ समय पहले तक एलपीजी गैस सिलिंडर (LPG Gas Cylinder) बुक करना एक कठिन काम होता था। लेकिन डिजिटल क्रान्ति आने के साथ यह काम भी अब चुटकियों में किया जा सकता है। गैस सिलिंडर को अब ऑनलाइन पेटीएम पर बुक किया जा सकता है। यूजर्स के पास फोन में पेटीएम (Paytm) का होना जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि पेटीएम पर किस तरह गैस सिलिंडर बुक किया जा सकता है। जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका… How to Book a Gas Cylinder Online- Step by Step Process पेटीएम गैस सिलिंडर बुक करने के दो तरीके हैं। पहला- पेटीएम ऐप के जिए और दूसरा पेटीएम की वेबसाइट से। पेटीएम ऐप पर ऑनलाइन सिलिंडर बुक करने का तरीका (Book a gas cylinder online through Paytm application) सबसे पहले पेटीएम ऐप पर लॉगइन करें

इसके बाद ‘Recharge & Bill Payments’ ऑप्शन में जाएं और ‘Book Gas Cylinder’ पर क्लिक करें

‘Book a Gas Cylinder’ का चुनाव करें और गैस प्रोवाइडर सिलेक्ट करें

अब LPG ID या मोबाइल नंबर एंटर करें और Proceed पर क्लिक करें

इसके बाद स्क्रीन पर ऑटोमैटिकली पर अमाउंट दिख जाएगा जो आपको पे करना है

अब गैल सिलिंडर बुक करने के लिए ‘Pay’ ऑप्शन चुनें या फिर Fast Forward का विकल्प भी लिया जा सकता है। Fast Forward ऑप्शन पर क्लिक करने से पैसा सीधे Paytm Wallet से डिडक्ट हो जाएगा।

Paytm Website के जरिए गैस सिलिंडर ऑनलाइन बुक करें
पेटीएम की वेबसाइट पर सिलिंडर को ऑनलाइन बुक करने का तरीका (Book a gas cylinder online through Paytm website) सबसे पहले Paytm Website पर साइन अप करें

‘Recharge & Pay Bills on Paytm’ सेक्शन में जाएं और फिर ‘Book Gas Cylinder’ पर क्लिक करें

गैस प्रोवाइडर का चुनाव करें और फिर LPG Id या मोबाइल नंबर एंटर करें

इसके बाद 'Proceed to Pay' का विकल्प चुनें और फिर गैस बुक करने के लिए'Fast Forward'ऑप्शन चुने
गैस सिलिंडर बुक करते वक्त ध्यान देने वाली बातें गैस सिलिंडर बुक करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है… गैस प्रोवाइडर का विकल्प सावधानीपूर्वक करें

सही LPG ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें

पब्लिक वाई-फाई या इंटरनेट का इस्तेमाल करने से बचें

गैस सिलिंडर बुक करते समय अच्छे और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें

किसी के भी साथ पेटीएम का लॉगइनआईडी और पासवर्ड शेयर ना करें अदर आप भी गैस सिलिंडर घर बैठे बुक करना चाहते हैं तो पेटीएम (Paytm) एक अच्छा ऑप्शन है। यूजर्स पहले से गैल सिलिंडर के लिए पैसे देकर, 2 दिनों में डिलीवरी पा सकते हैं। पेटीएम की वेबसाइट या ऐप से कुछ ही सेकंड में गैस सिलिंडर बुक हो जाता है। इसके अलावा कई बार इस डिजिटल पेमेंट ऐप पर कैशबैक या इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाते हैं।

